Des produits camerounais refoulÃ©s aux frontiÃ¨res europÃ©ennes :: CAMEROON

Des produits camerounais refoulés aux frontières européennes :: CAMEROON Les entreprises camerounaises ne tirent pas encore vraiment profit des échanges dans le cadre des Accords de partenariats économiques (APE). Plusieurs structures, notamment, celles spécialisées dans le secteur agroalimentaire, fustigent le fait qu’elles ne parviennent pas vendre leurs produits sur le marché européen.

Car, ceux-ci sont constamment refoulés au niveau de l’UE. Pour l’Union Européenne, si ces produits sont refoulés, c’est parce qu’ils ne remplissent pas les normes de qualité prescrites pas l’Union européenne dans le cadre de cet accord.

D’autant plus que pour vendre sur le marché européen, il faut respecter certaines exigences. Les exigences sanitaires, environnementales… Or, plusieurs opérateurs économiques camerounais ignorent toutes ces exigences.

Et pour les responsables de l’UE, la plateforme « Trade Helpdesk » viendra mettre un terme à ce type de problème. Car, sur le site, ces opérateurs auront la possibilité d’avoir accès à toutes les informations sur les différentes exigences et également avoir des contacts qu’ils pourront joindre pour plus de précisions.