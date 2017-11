AFRIQUE :: MIGRANTS VENDUS COMME ESCLAVES EN LIBYE: LE COLLECTIF AFRICAIN POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX ET DU VIVRE ENSEMBLE: APPEL AUX INSTANCES DES NATIONS UNIES.

AFRIQUE :: MIGRANTS VENDUS COMME ESCLAVES EN LIBYE: LE COLLECTIF AFRICAIN POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX ET DU VIVRE ENSEMBLE: APPEL AUX INSTANCES DES NATIONS Cree en assemble generale extraordinaire le 13 Novembre 2017 par Africa Marketing Agency Inc a New York , le Collectif Africain pour la consolidation de la paix et du vivre ensemble pense que les objectifs d’unité et de solidarité de l’Afrique, de restauration de la personnalité de l’homme noir, et de la construction d’une économie florissante commune à toute l’Afrique sont loin d’être atteints. De même aux Etats-Unis l’égalité véritable des citoyens, les chances égales pour entrer dans la vie sont toujours à rechercher. Manifestement, le passé pèse encore d’un certain poids dans ces situations, car elles ont laissé des séquelles durables dans de nombreux esprits et dans toutes les situations sociales.

L’Afrique est le berceau de l’humanité, tant au point de vue biologique qu’au point de vue des civilisations. C’est un continent de 30 millions de km². C’est le deuxième continent après l’Asie (44 millions de km²). Ses dimensions lui donnent une grande variété de climats : tempéré, tropical, équatorien. Presque entièrement colonisée par les puissances impérialistes européennes au XIXème siècle, elle est aujourd’hui morcelée en plus de 50 Etats. Economiquement, c’est un continent qui dispose de richesses agricoles, minières, pétrolières et hydrauliques immenses. Ce continent possède les gisements les plus importants de minerais stratégiques (cobalt, uranium, manganèse, etc.) et de substances précieuses (or, argent, diamants). Sans être les plus grandes du monde, ses réserves en hydrocarbures sont très importantes.

Les Européens qui ont dominé le monde à partir du XVème siècle, et les Américains qui le dominent depuis peu, perçoivent souvent mais à tort l’Afrique, comme un continent qui est resté à l’écart des grandes aventures de la connaissance humaine, des grandes découvertes qui ont modelé par bonds les techniques de production, bref de l’histoire du monde et de la construction de grandes civilisations. Ce sont des préjugés, mais ils vont néanmoins servir de soubassement au racisme et justifieront à leurs yeux le pillage éhonté des richesses et des hommes du continent Africain.

Car à partir du XVème siècle, pour assurer une main d’œuvre productive et abondante aux immenses exploitations agricoles (cotonnières et sucrières surtout) de ses colons dans les Amériques, et surtout en Amérique du Nord, les Européens vont organiser un immense trafic d’esclaves noirs prélevés principalement sur les côtes de l’Afrique de l’ouest et de l’Afrique centrale jusqu’en Angola. C’est ce qu’on appellera la traite négrière. Certains historiens estiment que cette traite a concerné, en comptant les morts à l’occasion des razzias, de 100 000 000 à 150 000 000 d’Africains dont une partie mourra dans les camps de regroupement et durant la traversée de l’Atlantique.

Tout au long des presque quatre siècles de l’esclavage en terre américaine, les Noirs se révoltent, organisent des insurrections. Certains s’enfuient dans les forêts ou les montagnes, créent des villages clandestins, ou se vengent. Au Brésil les esclaves révoltés créent la République de Palmarès, grande comme le tiers de la France, qui résista pendant plus d’un siècle, du milieu du XVIIème siècle au milieu du XVIIIème.

Cette épreuve historique , avec le sentiment profond de dépossession sociale, économique, politique et psychologique, d’oppression, de persécution et de bannissement, a créé et entretenu un élan émotionnel vers la recherche de l’unité et de la solidarité .

La situation actuelle en Libye met en place un mouvement d’idées et d’émotions. Notre collectif vient juste emboiter le pas a tous les appels a manifestations lancer et diriger par les federations de leaders Africains d’opinion a travers le globe , les federations d’etudiants Africains, les activistes et stars Africains, les intellectuels et chercheurs . Il existe une personnalité africaine commune à tous les hommes, toutes les femmes de race noire. Cette personnalité noire recèle des valeurs spécifiques de sagesse, d’intelligence, de sensibilité. Les peuples noirs qui sont les peuples les plus anciens de la terre sont voués à l’unité et à un avenir commun de puissance et de gloire. Nous en appelons donc ici et maintenant toutes ces composantes a nous rejoindre pour qu’ensemble nous puissions porter nos voies au concert des Nations Unies a travers des audiences avec la haute instance dirigeante des Nations Unies, l’organe de conseil et de securite des Nations Unies,l’union Europeenne aux Nations Unies, l’union Africaine aux Nations Unies, l’union Asiatique aux Nations Unies , l’union Americaine aux Nations Unies,le Departement D’Etat Americain en charge des questions Africaines, et toutes les foundations internationales du domaine des droits de l’homme . Car au 21eme siècle la vente d’etres humains est un CRIME CONTRE L’HUMANITE !!!

Incontestablement, notre Collectif appelle tous les Chefs d’Etats Africains d’accueillir heroiquement ces jeunes a leur retour en leur offrant une reelle insertion sociale qui a dire vrai est le produit logique des conditions et des consequences de conditions miserables dont est victime cette jeunesse.

Nous condamnons toute idée d’assimilation ,d’integration dans le monde du dominateur blanc.

Nous nous devons d’etre assez attentifs aux grands courants qui se dessinent dans le monde pour en saisir toute la signification ( mort fatale du guide Lybeen Mohamar Kadadfi, emprisonnement du President Laurent Gbagbo, pushing du President Robert Mugabe, soulevements populaires au Togo, en RDC, au Mali, au Cameroun …).

Des Janvier 2018 , nous mettrons en place des programmes de sensibilisation en Afrique sur :

La multidiversite des facteurs culturels ou facteurs de richesse et non facteurs de division.

L’apprentissage aux populations Africaines du vivre ensemble

Le vivre ensemble facteur d’integration sociale.

Pour le Marketing Social en Afrique

Africa Marketing Agency Inc Contact : info@africamarketing.us

Jean Jacques Njoh Ewane

President

Collectif Africain pour la consolidation de la paix et du vivre ensemble.

New York - USA