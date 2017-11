RWANDA :: Kigali prêt à accueillir 30.000 migrants africains en relation avec l'esclavage en Libye RWANDA :: Kigali prêt à accueillir 30.000 migrants africains en relation avec l'esclavage en Libye Le Rwanda est prêt à accueillir jusqu'à 30.000 migrants africains vivant dans des conditions inhumaines en Libye où une récente vente d'esclaves noirs à suscité l'indignation dans le monde, a annoncé mercredi la chef de la diplomatie rwandaise, Louise Mushikiwabo. "Le Rwanda discute actuellement pour voir comment il peut aider à accueillir des migrants prisonniers en Libye", a déclaré la ministre rwandaise des Affaires étrangères. "Le nombre et les moyens (de les accueillir) sont encore en discussion, mais le Rwanda estime à environ 30.000" le nombre de migrants pouvant être accueillis, a-t-elle ajouté. Suivre @camerbe



A la suite de la diffusion le 14 novembre par la chaîne de télévision américaine CNN d'images montrant "un marché aux esclaves" où étaient vendus aux enchères des migrants noirs d'Afrique subsaharienne, le président de la commission de l'Union Africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a appelé à l'aide les pays du continent. "Le Rwanda, comme le reste du monde, a été horrifié par la tragédie actuellement en cours en Libye où des hommes, des femmes et des enfants africains qui étaient sur la route de l'exil, ont été arrêtés et transformés en esclaves", a dit Mme Mushikiwabo "Etant donné la philosophie politique du Rwanda et notre propre histoire, nous ne pouvons pas rester silencieux quand des êtres humains sont maltraités et vendus aux enchères comme du bétail", a-t-elle ajouté. Le Rwanda a été le théâtre en 1994 d'un génocide qui a fait quelque 800.000 morts, en majorité membre de la communauté tutsie. La France a qualifié mercredi de "crimes contre l'Humanité" les ventes de migrants africains comme esclaves en Libye et demandé une réunion "expresse" du Conseil de sécurité des Nations unies sur ce sujet. La France a qualifié mercredi de "crimes contre l'Humanité" les ventes de migrants africains comme esclaves en Libye et demandé une réunion "expresse" du Conseil de sécurité des Nations unies sur ce sujet. Cette pratique "relève de la traite des êtres humains, c'est un crime contre l'Humanité", a déclaré le président français Emmanuel Macron à l'issue d'une rencontre avec son homologue guinéen Alpha Condé. "Ce qui s'est passé (en Libye) est scandaleux (...) inacceptable", a jugé ce dernier, qui est aussi président en exercice de l'UA. REAGISSEZ A CET ARTICLE AVEC FACEBOOK

Germany (Ingolstadt) Germany (Ingolstadt) LECITOYEN-C ...Interessant et en même temps très honteux que la majorité des chefs d'états despotes et corrompus d'afrique restent jusque là indifférents et muets!

Germany (Eggenstein-Leopoldshafen) Germany (Eggenstein-Leopoldshafen) gabson J'apprécierais la bonne volonté du Rwanda! Mais ceci serait un faux fuyant! Ne tombez pas dans un piége:

1. ces migrants connaissent tous leur pays d'origine, qui probablement a plus de ressources que le Petit Rwanda;

2. commencer á se "partager" les migrants créera plus tard d'autres problémes;

3. pire, cela endormira encore plus les gouvernants!



Chaque NATION africaine a l'OBLIGATION de tout faire pour créer des CONDITIONS idoines de vie á TOUS! La question est: de quoi dispose chaque NATION et pourquoi sont-elles incapables d'assurer le bien-étre, le plus-tre et le mieux -étre á leur peuple? La fin du fcfa résoud ces questions au moins á 75%!!!



C'est la premiére piste de SOLUTION!

fils du pays Bravo et merci au Rwanda!!!!!!!!!!

Il est temps que je visite ce beau pays, qui est ainsi entrain de donner l´exemple à toute l´afrique. Mais où est l´hospitalité des Camerounais qui très souvent font de l´Afrique leur Pays!

Burundi (Karuzi) Burundi (Karuzi) peponc Le Rwanda se declare prêt à partager son petit bout de pain avec l'Afrique.

@ Gabson, chacun est libre de l accepter ou le mépriser!



Merci au Rwanda pour ces paroles de solidarité

Germany (Eggenstein-Leopoldshafen) Germany (Eggenstein-Leopoldshafen) gabson @Peponc, lisez mes premeirs mots et analyser la Suite ma réaction! Le Rwanda est un tout Petit pays déjá presqu'en surpeuplement! Il a pratiquement 8 000 000 d'habitants pour 26 500 Km2, Avec un Sous-sol assez pauvre.



Soyons réalistes! On ne va pas demander á ce Rwanda d'accueillir des Ivoiriens, des Camerounais, des Nigérians... dont les Sous-sols sont trop riches avc des superficies 20 fois plus importantes!



Ce sont des faux fuyants qui provoqueront d'autres problémes! C'est le cas du HCR qui appelle les Centrafricains réfugiés au CAMEROUN des "apatrides"!!!! La RCA c'est 622 000 Km2 Avec 6 000 000 d'habitants!!! Le CAMEROUN c'est 475 400 Km2!!!



Il faut que l'AFRIQUE s'engage dans les SOLUTIONS á Long terme et non des soupoudrage qui laissent l'occident continuer á venir s'enrichir au détriment des peuples!

France (La Verrire) France (La Verrire) Taskinfo gabson



"Le Rwanda est un tout Petit pays déjá presqu'en surpeuplement! Il a pratiquement 8 000 000 d'habitants pour 26 500 Km2, Avec un Sous-sol assez pauvre."



Et alors ?



Les Européens se partagent bien les refugiés des pays de l'est et de l'orient. Nan ?



On mange le sous sol ? Le Congo a un sous(sol) bien riche et il en est où ? Ce qui compte c'est la volonté dans la qualité d'un service. A quoi sert cette multitude de sous sols (riches) qui n'apportent que haine, mépris et exploitation inutile.



le japon a quoi ? il a fait comment ? La mauvaise volonté est une chose tout de même.



Bravo Kagame.

Burundi (Karuzi) Burundi (Karuzi) peponc @gabson, face à un drame d'une telle envergure, chaque personne, fonction de sa sensibilité, propose d abord ce qu il dispose.

Personne ne peut cracher sur la volonté du Rwanda à soulager,même de manière transitoire, les souffrances d'une partie de la jeunesse africaine prise au piège dans l'enfer libyen. Qui propose mieux jusqu'ici? En attendant le Leadership Rwandais se positionne

Germany (Ingolstadt) Germany (Ingolstadt) LECITOYEN-C ...en plus, j'espère que les vrais citoyens de chaque pays de l'afrique sud sahara se chargent entretemps d'identifier tout Lybien présent dans leurs pays et les soumettre au fouet ardent et traveaux forcés ne serait ce que pour une journée!!! avant qu'ils ne soient chassés.

C'est domage que je ne soit pas sur place pour organiser personnellement une chasse ardente dans ma ville...

L'africain noir doit déjàs commencé à se faire respecter en répondant dans certaines situations de ce genre au oeil pour oeil et dent pour dent!

Canada (Airdrie) Canada (Airdrie) Larryking Chaque fois qu’on a discuté ici de la tragédie des migrants Africains qui se noyaient dans la Méditerranée, Gabson a déployé des tonnes d’arguments pour minimiser la présence des Camerounais parmi eux. Pour lui, tous les migrants venaient de L’Afrique de l’Ouest. Mais les naïfs qui croient ce qu’il raconte doivent être très surpris maintenant d'apprendre que Biya est entrain de faire rapatrier des centaines de Camerounais de la Libye via l'Algérie.

Des Camerounais qui fuient l’Eldorado du biyaland dont il fait la promotion ici tous les jours au point de se retrouver entrain d’être vendus aux enchères en Lybie, c’est la plus grande réalisation de ce régime démoniaque.

Canada (Airdrie) Canada (Airdrie) Larryking Au temps d’Ahidjo dont il fut le premier ministre, les jeunes s’exilaient parce qu’ils avaient une bourse d’étude, et non à cause du manque d’opportunités. Ahidjo bossait dur pour en créer, et il y’en avait tellement que c’était pratiquement impossible de chômer avec un diplôme en poche. Même ceux qui avaient fait leurs études à l’étrangers refusaient les offres d’emplois chez les blancs pour rentrer au pays travailler soit à la fonction publique, soit dans les nombreuses entreprises privées ou publiques (que Biya a liquidées) de l’époque. Lorsqu’on a échoué, il faut avoir le courage de regarder la réalité en face.

Canada (Airdrie) Canada (Airdrie) Larryking Des Camerounais qui se font vendre aux enchères en Lybie, c’est la conséquence 35 années d’égoïsme et de gouvernance dans l’urgence et sans la moindre prévision. Vous qui soutenez ce régime de paresse, de vols et de corruption, vous avez contribué à créer les conditions qui ont poussé nos compatriotes à se lancer dans cette horrible aventure du désespoir. Vous avez votre part de responsabilité dans ce qui leur est arrivé. Assumez ça et arrêtez d’essayer de nous divertir, c’est pas amusant !

Canada (Airdrie) Canada (Airdrie) Larryking Si tu prends la place du berger et que tu ne fais pas le travail du berger, une bonne partie de ton troupeau se perdra et tu en seras responsable. Parole de LarryKing !



J’ai vu une des rapatriées de la Lybie pleurer sur Canal2 hier parce qu’elle a appelé sa mère pour lui annoncer son retour et cette dernière a plutôt mal accueilli la nouvelle. Elle disait en pleurant « ma mère m’a demandé pourquoi je suis rentrée ! ». C’est clair que l’histoire biblique du retour de l’enfant prodigue ne passe pas au Biyaland. Au locataire d’Etoudi qui aimait poser la question « quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants ? » il y’a de cela 20 ans, j’aimerais moi aussi poser la question à quel Cameroun sommes-nous donc finalement arrivé sous tes 35 ans de règne fait de beaux discours, de laxisme, de courts mais longs séjours privés à l'Intercontinental, d'enrichissements illicites, de navigation à vue et de gouvernance dans l'urgence ? ». Pauvre Cameroun!



Germany (Karlsruhe) Germany (Karlsruhe) gabson @Larryking, allez demander á ceux qui ont vécu sous AHIDJO de vous parler de lui! Une histoire falsifiée est trop dangereuse pour un peuple! Connaissez-vous un seul homme au CAMEROUN qui a l'image de Fochive? De quel CAMEROUN parlez-vous au juste? Connaissez-vous le quartier sorcier á Bafoussam? Allez demander aux anciens qui était AHIDJO et cessez de corrompre l'histoire du CAMEROUN.

Au temps d'AHIDJO il y avait TROP d'exilés politiques! Prononcer son nom, sans avoir bien regardé autour de soi était TROP risqué!



Quant au migrants camerounais, apprenez á dire la VÉRITÉ! MENTIR est impropre! Il n'y a aucune phrase dans laquelle j'aurais dit qu'il n'y avait pas de migrants camerounais!



Par contre, ne prenez SURTOUT pas de risque en voulant comparer le nombre d'Ivoiriens, Sénégalais,, Nigérians, Maliens... ces grandes démocraties!!!

Germany (Karlsruhe) Germany (Karlsruhe) gabson @Taskinfo, les européens se partagent les réfugiés???

Et je passe mon temps á leur dire que la vraie aide sera de les RENVOYER chez eux! Mais pour les renvoyer chez eux, il faut CESSER de créer le chaos partout, déjá en cessant de donner les armes aux terroristes!



Je bagarre pour cela CHAQUE JOUR! Car ces gens de bonne volonté se fatiguent d'aider et commencent á s'énerver de voir un migrant avec un Smatphone!!! Et je suis obligé de leur rappeler que ce sont des HUMAINS qui avaient parfois une vie normale ou alors qui n'ont pas accés á leur sous-sol du fait de l'injustice internationale!



Quand vous vous prenez pour des progessistes, vous m'étonnez vraiment! Un progressiste ne se contente pas des paracétamols; il vise une THÉRAPIE de choc! L'AFRIQUE a besoin d'une THÉRAPIE DE CHOC qui doit bouleverser le monde!

Germany (Karlsruhe) Germany (Karlsruhe) gabson @Larryking post12, et que dites-vous de cette femme qui bläme son enfant d'étre rentré au moins vivante! Ceci montre que pour ce cas, ce n'est pas la pauvreté! C'est de la pure méchanceté! Si j'étais au pouvoir je mettrais cette femme aux arréts sur le champ!



Quant au CAMEROUN auquel nous sommes arrivés, c'est une NATION qui avance, bien mieux que les autres nations fcfa! Á moins que vous ne me prouviez le contraire!



Par contre, je suis sidéré autant par vous que ar les supposés chefs d'État, que PERSONNE ne réclame la mise á prix de la téte de sarkozi!!!! Ce chien meurtrier, ce génocidaire, ce criminel est en liberté dans un foutu de pays qui se dit pays des droits de l'homme??????



Quand ils allaient détruire la LIBYE, KADHAFI n'avait-il pas averti?



Et les NOIRS sont rassemblés á se jeter la responsabilité??? Sommes-nous humains???

Canada (Montreal) Canada (Montreal) Epervier Il y aura une guerre civile au Cameroun.

Canada (Airdrie) Canada (Airdrie) Larryking @GABSON

On aime jouer au malin hein ! Nous parlons ici des exilés économiques et vous le savez très bien. Exilés économiques uniquement, monsieur. Fochive n’en aurait rien eu à cirer de ces gens-là.



L’analyse comparative du traitement réservé aux exilés politiques Camerounais sous Ahidjo et sous Biya est un autre débat. Camer.be pourrait inviter Enoh Meyomesse et Guérandi Mbara à venir nous animer un débat là-dessus, mais c’est pas vraiment le sujet ici. Ooops ! où se trouve Guérandi au fait ?



France (La Verrire) France (La Verrire) Taskinfo Gabson



"@Taskinfo, les européens se partagent les réfugiés???"





Une minute. Tu ne serais pas un nouveau venu en Europe ? Tu es là depuis quand ?



Je suis assez surpris de voir que vous ne savez rien la dessus. Eh bien quand on veut jouer les sabitouts, il faut tout de même bien se renseigner. Vous venez après la pluie. Les gens sont bien informés et ils sont très nombreux. Ce qui se passe aujourd'hui, n'est qu'une répétition du déjà vu.



Chaque pays sur cette planète dispose d'un sous sol riche, et sans exception. Les pays qui ont des problèmes sont avant tout sous la coupe de personnes qui se jouent de leurs crédulité en usant de la force des armes.



La richesse d'un pays est avant tout, l'agriculture. le reste, les matières ares etc... ne sont que des bonus.

Canada (Airdrie) Canada (Airdrie) Larryking @GABSON

Ça fait 6 ans que Khadafi est mort. Non seulement les évènements qui ont conduit à sa chute se sont déroulés devant nos yeux, mais ça fait 6 ans. Ou étiez-vous lorsque Sarkozy faisait évacuer ses concitoyens de la Lybie avant les bombardements ? Que faisiez-vous ces 2200 derniers jours pour ne pas faire sortir les vôtres de ce no-man’s land ? Il y’a pourtant une ambassade de la Lybie à Yaoundé. Qu’y avez-vous entrepris pour assurer soit la sécurité ou le rapatriement de nos concitoyens ? Vous faites semblant de pleurer Khadafi et pourtant vous faites du business avec ceux qui ont contribué à sa chute. Le gouvernement a donné accès au marché pétrolier camerounais à Libya Oil en 2013, et ce dernier siège au conseil d’administration de la SCDP depuis 2013-2014 ! C’est même plus de l’hypocrisie que vous faites, c’est de la manipulation des consciences et c'est plus grave. Mais seuls des naïfs se font avoir par vous.



Germany (Eggenstein-Leopoldshafen) Germany (Eggenstein-Leopoldshafen) gabson @Taskinfo, post18, ah ah ah ah! Il arrive que mon cerveau aille trop vite et suppose que les autres iraient autant vite! J'ai présupposé que vous saisiriez la question lacunaire et ironique que je pose! De facto il s'agissait juste de remettre en question ce que vous appelez "les européens se partagent les réfugiés"! Car ceci ne veut rien dire! C'est encore une escroquerie!!! On ne va pas organiser les guerres et les chaos partout et venir se "partager les réfugiés" des pays qu'on a déstabilisés! Damas n'avait rien á envier á un pays moderne! Les terroriste des fabius, sarkozi, Obama, hollande ont tout détruit, tout égorgeant des HUMAINS, et fabius trouvait que c'était "du bon boulot"!!!!



Alors! OUI! "les européens se partagent les réfugiés????"

Belgium (Brussels) Belgium (Brussels) peuple pendant que les Africains du nord vendent les subsahariens, ce gars se lance ds une recup politique : croyez –vs que la souffrance des Africains dit qq chose à kagamé ? savez vs comment vivent les rwandais au rwanda ? ou est ce que kagame installera ces Africains ?

1- Tous seront mis sur écoute comme la plupart des rwandais

2- Les plus cultivés et ceux qui ont des biens ds leurs pays d’origine auront comme copines des ( rwandaises tutsi ) ces filles sont en réalité les agents des renseignement. Il y a qq années certaines avaient été envoyées au nord cameroun pour faire du boulot.

3- Ces gars seront logés au kivu territoire zairois mais que kagamé veut arracher parce que riche en sous-sol. apres une semaine de formation militaire ils seront utilisés comme chaire à canon. Ou sont nkundabatware, Bosco Ntaganda que kagame presentait comme des congolais ? le premier est au rwanda , le second a déclaré à la haye qu’il était un rwandais en mission au

Germany (Eggenstein-Leopoldshafen) Germany (Eggenstein-Leopoldshafen) gabson @Taskinfo, vous dites que chaque pays sur cette planéte a un Sous-sol riche! Oui! Mais c'est vous qui citiez le Japon en contre-exemple!



Il demeure qu'il y a des pays dont le Sous-sol est un concentré de richesses de toutes sortes, et la RCA, comme la RDC sont des Réserves extraordinaires!



Alors, vos blancs y ont installé le chaos permanent!!!!



Faites semblant en évitant de le constater, mais dans votre Coeur, vous le savez trés bien!



Quant á l'Agriculture, je vous le concéde á 1000% et je l'ai toujours dit sur ce Forum! Je suis convaincu que l'Agriculture seule fournirait au CAMEROUN par exemple des dizaines de MILLIONS d'emplois!



Mais pour le faire, les progressistes doivent savoir qu'il faut au pouvoir en AFRIQUE des hommes et femmes NON-CONTRÖLÉS par l'occident, ie pas les ouatarat!!! célébre son fcfa qui ne peut pas se faire alimenter par l'Agriculture!!!!

Burundi (Rumonge) Burundi (Rumonge) peponc http://www.camer.be/64335/11:1/le-rwanda-supprime-les-visas.html

Germany (Eggenstein-Leopoldshafen) Germany (Eggenstein-Leopoldshafen) gabson @Larryking, post19, c'est extraordinaire ce que je lis sur ce Forum! Vous célébrez donc sarkozi qui a évacué ses concitoyens! Mais vous ne vous offusquez pas que ce chien criminel génocidaire de sarkozi soit en liberté dans ce payas que vous qualifiez de démocratie, et de droit de l'homme???



Comment sont les Africains!!!!



Que perdrez-vous en exigeant que ce chien criminel génocidaire sarkozi soit livré et jugé en Afrique dans un État oú il y a la PEINE CAPITALE????



Vous vous allignez plutöt pour combattre les AFRICAINS qui ne demandent que la téte de ce chien????

France (La Verrire) France (La Verrire) Taskinfo gabson, tu ne piges rien du tout sur



"Les européens se partagent les réfugiés"



"On ne va pas organiser les guerres et les chaos partout et venir se "partager les réfugiés" des pays qu'on a déstabilisés! Damas n'avait rien á envier á un pays moderne! Les terroriste des fabius, sarkozi, Obama, hollande ont tout détruit, tout égorgeant des HUMAINS, et fabius trouvait que c'était "du bon boulot"!!!!"



C'est ce qu'on appelle être complètement à côté de la plaque. Vous parlez de quels réfugiés ? J'ai bien l'impression que vous n'avez aucune information là dessus.



Quand vous violez, torturez et massacrez les anglophones au Cameroun, ce sont les occidentaux qui le font pour vous ? C'est toujours l'autre qui est coupable de vos erreurs, de votre incompétence et de votre médiocrité. C'est toujours la faute de quelqu'un, mais pas vous. Ce qui me rappelle bien Staline qui accusait les autres de ses erreurs. Je comprends mieux pourquoi vous a

France (La Verrire) France (La Verrire) Taskinfo Je comprend mieux pourquoi vous adorez les gens comme staline Kim, Biya etc...



Ce sont des paranos qui rejettent tout sur les autres et trouvent des zozos pour faire croire que tout n'est que complot contre eux.



Bizarre.

Germany (Stutensee) Germany (Stutensee) gabson @Taskinfo, la faute n'est as á vous! Les blancs ont classé ce qu'ils aellent "dictatures"; et il ne vous viendra JAMAIS á l'esprit de faire la CONSTATATION de la dictature sanguinaire de la france!



Kim est dictateur! D'accord! Que dites-vous de sarkozi? Ce chien a génocidé combien d'HUMAINS???

Étes-vous au courant des 09 soldats francais assassinés par la france de chirac en CIV en novembre 2004?



Non! Les médias francais vous ont dit qu'ils sont "élus", et vous y avez cru!



Ce n'est pas de votre faute!



Par contre, ce sont vos amis! Dites á la france de ne plus collaborer ave la dictature camerounaise!!! NON! Ils ne peuvent pas, ils mourront de misére!!!

France (La Verrire) France (La Verrire) Taskinfo Gabson,



"@Taskinfo, la faute n'est as á vous! Les blancs ont classé ce qu'ils aellent "dictatures"



J'ai cité Caesar, Franco, Staline, Mussolini, Hitler et nous ajoutons Napoléon et bien d'autres.



Comment sont qualifiés de dictateurs par les blancs qui sont leurs frères ?



"Étes-vous au courant des 09 soldats francais assassinés par la france de chirac en CIV en novembre 2004?" Tu as réussi à hacker les infos top secrètes pour nous pondre celle là.



La constitution française de sa 5ème république ne permet pas la dictature. Chirac et Balladur, qui sont pourtant de droite fut premier ministres de Mitterand issu de la gauche.



Kim = parti unique dictatorial

Biya=parti unique dictatorial

Mobutu=parti unique dictatorial

etc...



Pouvez-vous élaborer sur la dictature de sarkozy ?



Bizarrement, les mêmes médias vous ont parlé de paradise papers et vous avez cru.

Canada (Airdrie) Canada (Airdrie) Larryking @GABSON

Tu aimes voir ce que tu veux voir, vraiment. On te dit uniquement et uniquement que pendant que ceux qui ont déstabilisé la Libye évacuaient les leurs avant d’attaquer, il fallait évacuer les nôtres, mais tu lis et tu comprends carrément autre chose.

Germany (Karlsruhe) Germany (Karlsruhe) gabson @Larryking est-ce si difficile? Je ne gére pas les détails; je veux que les AFRICAINS cessent de gérer les branches, les conséquences... qu'ils apprennent á gérer les racines, les causes!



Vous célébrez que sarkozi évacue les francais, vous, Africain, mais cela ne vous pose aucun pprobléme de CONSTATER que le chien sarkozi génocidaire soit ENCORE en liberté avec autant de sang dans ses bottes, du sang libyen, ivoirien, syrien????



Or si ce chien sarkozi génocidaire est remis aux AFRICAINS et jugé dans un pays oú la PEINE CAPITALE est appliquée, les occidentaux réfléchiraient deux fois avant de s'engager á aller créer le chaos ailleurs!

Germany (Karlsruhe) Germany (Karlsruhe) gabson @Taskinfo, post28, la dictature de ce chien de sarkozi génocidaire:

1. culte de la personne et narcissisme il est devenu hyperprésident!

2. non respect des droits de l'homme et massacres massifs LIBYE, SYRIE, CIV

3. cruauté, GÉNOCIDE

4. pas d'observation aux élections et fraudes électorales y compris dans son parti

5. mainmise sur TOUS les médias et absence de Liberté d'expression contre Dieudonné, Michel Collon, Alain Soral...

6. francais sous-scolarisés

7. mainmise sur l'armée et guerre á travers le monde sans mandat international ni parlementaire

8. corruption totale et enrichissement illicite personnel: Karachi, Betencourt, KADHAFI, Qatar,

9. division pour régner: les immigrés sont pour lui la racaille!!!



Malgré tout ceci, cette ordure est en liberté au pays des droits de l'homme!!!!

France (La Verrire) France (La Verrire) Taskinfo Gabson,



A quel moment Sarkozy exerce le dictat en France ? Vous êtes surtout enragé du fait qu'il a viré vos couards. Gbagbo le boulanger et Khadafi l'assassin terroriste ? Vous étiez là quand les problèmes ont commencé ? Trop léger et farfelu comme argument et surtout vos accusations. En fait, je m'attendais à mieux.



En ce qui concerne Dieudonné, c'est un problème de couple (Ellie et Dieudonné) Pourquoi essayer tant bien que mal de faire un cocktail ridicule ? Michel clone, ha ha ha quel pedigree ? wow !



En aucun moment, il est dictateur envers son peuple. Je me suis presque étouffé de rires en lisant le contenu. On dirait un enfant qui essaye de faire une dissertation dans la confusion totale.

France (La Verrire) France (La Verrire) Taskinfo Bizarrement, vous vous servez des infos des médias mensonges. En fait, c'est média mensonge pour les autres et source d'info fiable pour vous. C'est incroyable. ha ha ha ha.



Pouvez-vous donner une info qui ne vient pas des médias mensonges. Une info réelle, qui vient de votre aptitude à pénétrer le système des infos top secrètes françaises ?



Sinon, tout ce que vous dites est erroné, car vous vous servez des infos venues des médias que vous qualifiez vous-même de "Média mensonge"