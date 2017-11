France: Le Gala d'Excellence annoncÃ© pour le 9 dÃ©cembre 2017 Ã  Paris

France: Le Gala d'Excellence annoncé pour le 9 décembre 2017 à Paris Le Club Efficience vous convie à son Gala d'Excellence le 9 décembre 2017 à 19h au Grand Hôtel Intercontinental Opéra.

Cette soirée exceptionnelle qui se déroulera sous le Haut Patronage et en présence des Ambassadeurs africains en France comptera également parmi ses invités de nombreuses personnalités.

Inscrivez-vous sans attendre sur ce lien!*

*Les fonds récoltés lors de cette soirée sont destinés à financer la Bourse d’Excellence.

NOMBRE DE PLACES LIMITEES

Bon à savoir

Le Club Efficience est un cercle de réflexion et d’initiatives économiques.

Ce « Think tank » and « Do tank » français a été créé en 2008 pour développer des synergies socio-professionnelles.

Au travers de ses dîners d’affaires, voyages d’affaires, forum économique ou du parrainage d’entreprises, le Club Efficience tend à fédérer les talents pour une convergence des savoirs-faire.