BELGIQUE :: Esclavage des noirs en Libye : Un grand rassemblement annoncÃ© Ã  Bruxelles le samedi 25 novembre dÃ¨s 14h. :: BELGIUM

BELGIQUE :: Esclavage des noirs en Libye : Un grand rassemblement annoncé à Bruxelles le samedi 25 novembre dès 14h. :: BELGIUM Un appel au rassemblement est lancé à tous les êtres humains ce samedi 25 novembre 2017 à 14h place Poelaert à 1000 Bruxelles, par le collectif Africa Libération afin de défendre le respect la dignité humaine en Libye et partout ailleurs dans le monde mais aussi afin de protester PACIFIQUEMENT contre les régimes politiques africains et européens qui contribuent à la crise migratoire.

L’esclavage constitue la négation absolue de l’humanité d’un Homme. Si un Noir n’est pas un être humain, alors l’Humanité n’existe pas.

CE N’EST PAS PARCE QUE LA PLUPART DES AFRICAINS VIVENT AVEC MOINS 1$ PAR JOUR, QU’IL FAUT OUBLIER QU’UNE VIE HUMAINE N’A PAS DE PRIX.

L'émoi provoqué par les images choquantes du reportage de Nima Elbagir, est aussi une occasion de rappeler que les formes d'esclavage sont multiples et qu'elles ont lieu partout, même dans notre pays qu'est la Belgique. L'esclavage, qu'il soit physique, mental, politique ou encore économique n'a plus sa place au 21ème siècle. Il est du devoir de chacun de s'insurger contre l’assujettissement d'êtres humains par d'autres êtres humains ; car y être indifférent, c'est déjà être complice.

« Ce qui m’effraie, ce n’est pas l’oppression des méchants ; c’est l’indifférence des bons » MLK

À propos des organisateurs : AFRICA LIBERATION est une plateforme de synergie composée de personnes physiques et morales d’horizons et de sensibilités différents, partageant des valeurs communes de Justice, de Paix et d’Humanité et œuvrant à un but commun : la libération de l’Afrique de multiples fléaux qui l’accablent depuis fort longtemps et la construction d’un monde meilleur comme patrimoine de l’HUMANITE.

Contacts :

Page Facebook : We are not for sale Facebook https://www.facebook.com/events/141583463269532/?ti=cl

Mail : africaliberation@gmail.com

Numéros :

Tapé Groubera : +32484557873 ou +32493308818

Sebastien Muamba : +32489305062

Richepin Hugues Njeugna

Vice-President