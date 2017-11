MONDE ENTIER :: Lâ€™UE & LES USA ENTAMENT LA 2Ã¨me PHASE DE LA RECOLONISATION DE LA LIBYE APRES AVOIR ELIMINE LE GENEUR KADHAFI ET INSTALLE LE CHAOS CONTRÃ”LE :: WORLD

MONDE ENTIER :: L’UE & LES USA ENTAMENT LA 2ème PHASE DE LA RECOLONISATION DE LA LIBYE APRES AVOIR ELIMINE LE GENEUR KADHAFI ET INSTALLE LE CHAOS CONTRÔL Depuis l’assassinat de Mouammar Kadhafi par le trio Nicolas Sarkozy, Barack Obama et James Cameron associés au Qatar qui a financé cette opération militaire de déstabilisation d’un pays souverain en 2011, il n’y a plus d’état en Libye, le gouvernement fantoche imposé par l’Elysée ne contrôle pas le pays, qui est en proie à des milices privées très armées.

Les puissances occidentales se contentent de piller le pétrole, privilège qui leur échappait sous le règne du guide de la révolution libyenne avec Mouammar Kadhafi, depuis la chute du roi Idris en 1969, un pantin des colons anglais qui était aux ordres des pétroliers occidentaux.

Le peuple libyen qui avait le revenu par habitant le plus élevé d’Afrique se retrouve à nouveau dans la misère, assailli par les groupes armés étrangers, les fanatiques islamistes pourchassés sous le règne du Guide de la révolution se sont repartis les zones tribales, chacune contrôle son secteur, l’Union européenne prétend signer un accord avec la Libye pour empêcher les nègres d’Afrique subsaharienne d’envahir ses côtes à bords des bateaux pneumatiques, elle recrute ces bandits armés pour faire le sale boulot à l’abris des cameras du Monde, il s’en suit un trafic d’êtres humains et d’organes qui alimentent la médecine occidentale, toujours à la recherche des cobayes bon marché.

Les crétins d’Afrique ignorent que les nègres de couleur ébène comme eux font partie des peuples qui composent la Libye, certains croient que tous les Libyens sont des melons, et lorsque par une savante manipulation, CNN la chaîne américaine envoie une reporter de couleur noire faire un reportage subjectif et non authentifiable sur la vente aux enchères d’esclaves en Libye, les moutons africains très émotifs, sans recul s’embrasent, ils demandent le rapatriement de leurs frères prisonniers dans les prisons visibles des ONG, dans ce pays où des particuliers possèdent des prisons privées, inconnues des ONG et non recensées des pouvoirs publics inexistants.

Voilà donc un prétexte idéal pour envahir la Libye sous prétexte d’y réinstaller de l’ordre, pourquoi avoir donc tué Mouammar Kadhafi ?

C’est justement ça la stratégie du chaos contrôlé pour manipuler des masses. En 1883, la France s’était servie des Kroumir en Tunisie pour envahir le pays, aujourd’hui les milices armées de Libye contre qui CNN pointe un doigt accusateur avec de vieilles images (tournées depuis six mois ou six ans en tout cas elles ne sont pas fraîches), les Africains appellent de leurs vœux à l’invasion de la Libye, mais c’est oublier que depuis le règne de Mouammar Kadhafi, la Libye avait des accords financé avec l’Union européenne, pour empêcher les nègres subsahariens d’envahir les côtes européennes .

Depuis la chute du guide, cette Union européenne ne peut que s’appuyer sur des terroristes arabes, pour se préserver des nègres qui lui font si peur, ces mêmes combattants de Daesh que l’Union européenne a laissé aller combattre Bachar El Assad en Syrie, se retrouvent aujourd’hui miliciens en Libye, puisque les pays européens ne souhaitent pas leur retour sur le vieux continent, ils ont appris à manipuler et fabriquer des explosifs là-bas, il vaut mieux qu’ils aillent abuser des migrants Africains en Libye.

En créant ainsi la division et l’incompréhension entre les nègres et les melons d’Afrique, l’Union européenne et son complice les USA s’apprêtent à ramasser l’Afrique et ses richesses avec la cuillère, tant les intellectuels de ce continent sont formatés contre leurs propres intérêts, les dirigeants sans aucun pouvoir militaire sont des boucs émissaires de ce chaos, ils sont prisonniers des accords de défense signés le fusil sous la tempe avant la décolonisation, tous les récalcitrants à cette supercherie ayant été éliminés de la scène, il ne reste plus que des marionnettes aux pouvoirs virtuels.