Esclavage en Libye : le Front national (FN) dénonce le rôle de la France qui "soutient les dictateurs" Esclavage en Libye : le Front national (FN) dénonce le rôle de la France qui "soutient les dictateurs" Le scandale de l'esclavage en Libye dont sont victimes des migrants subsahariens a créé une onde de choc jusque dans les couloirs du Front national, le parti d'extrême-droite française. Invité sur le plateau de Jean Jacques Bourdin sur la radio RMC, Louis Aliot, le vice-président du Front national a critiqué une certaine hypocrisie de la France.



Pour le deuxième responsable du parti de Marine Le Pen, il importe de rappeler que la question des conditions des migrants dans les zones de transit en Afrique du Nord, ne date pas d'aujourd'hui. On le sait depuis longtemps. Un jour je vous présenterai un pêcheur de ton de mon village qui vous dira que ça fait dix ans qu'on ramasse des migrants en Méditerranée, ça fait dix ans qu'on connaît les filières, notamment en Libye (…) Tout le monde est au courant de ce qui se passe (…) L'armée française est courant, pourquoi on ne fait rien, s'est-il offusqué. S'il faut chercher l'origine de cette situation, Louis Aliot estime qu'il faut regarder du côté du gouvernement français qui encouragerait la misère en Afrique. On est allé intervenir à Benghazi pour paraît-il empêcher un bain de sang. Aujourd'hui, nous avons le bain de sang et un esclavagisme moderne, sans compter le soutien du gouvernement français à des dictateurs africains qui permettent la misère de leur peuple et qui les poussent à l'immigration. Vous avez tout un tas de pays comme ça, je pense au Congo Brazzaville qui est une semi-dictature aujourd'hui. Personne ne dit rien. Tout le monde s'en fout, ça continue comme avant, a-t-il argumenté. Alors que la France s'apprête à accueillir son premier groupe de réfugiés expulsés de la Libye, Louis Aliot estime que la solution à l'immigration illégale, qui assaille également l'Europe, se trouve ailleurs. Un réel partenariat de développement entre la France et l'Afrique, pourrait simplement être la porte de sortie, estime-t-il. Dans l'Afrique qui démographiquement explose, qui implose par les guerres civiles, par la misère économique, etc., nous avons vocation à recueillir des centaines de millions de personnes à l'avenir. Il faut être cohérent. Soit on veut stopper l'immigration, alors on va vers un vrai co-développement avec l'Afrique ; et on y met tous les moyens et on arrête de soutenir un certain nombre de dictatures. Soit on ne le fait pas et on subira et on sera submergé, conclu M. Aliot sur le sujet. Dans l'Afrique qui démographiquement explose, qui implose par les guerres civiles, par la misère économique, etc., nous avons vocation à recueillir des centaines de millions de personnes à l'avenir. Il faut être cohérent. Soit on veut stopper l'immigration, alors on va vers un vrai co-développement avec l'Afrique ; et on y met tous les moyens et on arrête de soutenir un certain nombre de dictatures. Soit on ne le fait pas et on subira et on sera submergé, conclu M. Aliot sur le sujet. Dans un reportage filmé en caméra cachée, la chaîne américaine CNN a révélé au grand jour un marché d'esclaves en Libye où les migrants sont vendus aux enchères. Les images qui ont fait le tour du monde ont créé un tollé général. La société civile africaine, les chefs d'Etat du continent, de même que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres ont appelé en chœur à l'arrêt immédiat de ce crime et à l'ouverture d'une enquête par la Libye. Ces dernières ont annoncé avoir ouvert une enquête qui devrait situer les responsabilités.

fils du pays Il n´y a pas que la Libye où les noirs ont persécutés et tués!!!!!!!!!!

Partout c´est la raison du plus fort ou bien le gouvernement en place protège les agresseurs avec des lois fabriquées qui tournent toujours au désaventage du noir. Regardez les puissances surt cette Terre.

Les gouvernements africains ne soutiennet jamais les leurs. Ils ne diesent rien. Ils ne font rien. Ils protègent les interets des autres.

Ce sont ces memes gouvernements africains qui produisent les migrants affamés

fils du pays Citez les vraies source des videios et pas CNN qui est venu étaler les choses à grande échelle. Ce qui laisse à dire que ce ne serait pas vrai si CNN n´avait pas publiés les videos. questions: qu´est devenu l´Africain qui fait les videos? A-t-il recu une récompense (part du gain) de la part de CNN?

Germany (Eggenstein-Leopoldshafen) Germany (Eggenstein-Leopoldshafen) gabson et pourtant plusieurs francais pensent comme le FN et votent pour lui! Question: Pourquoi le FN n'arrive-t-il pas au pouvoir? Pourquoi n'a-t-il arraché que 08 Députés sur 577 alors qu'ils étaient 2é á la présidentielle???



Parce que la France est la pire des dictature au monde!!!

France (La Verrire) France (La Verrire) Taskinfo Le FN ?





Ha ha ha, laissez-moi rire et pour croire à vos balivernes. Ils doivent savoir ce qui signifie pieds noirs et harkis. Et l'OAS ?



FN, trompez les ignorants autant que vous êtes.



Vous êtes des hypocrites, des tricheurs, des racistes et des intolérants.

Canada (Montreal) Canada (Montreal) Epervier @TASKINFO



Supposons que "les membres du Front National " en France soient tous "racistes, ignorants etc."...



Ajoutons-y les massacres d'algériens en Algérie.



La question est:



Est-ce que ce qui est dit dans cet article est avéré?



Les propos tenus par Jean Jacques BOURDIN sont-lis véridiques?



Je réponds OUI.



Vous, que répondez-vous?

Germany (Beiertheim) Germany (Beiertheim) gabson Il répond que le FN est "xénophobe, raciste, extréme-droite", non pas qu'il peut le prouver, mais parce que la racaille médiatique francaise le dit! Donc c'est vrai!



Je ne comprends pas que l'on ne comprenne pas les choses évidentes! Entre sarkozi, le nain criminel génocidaire des Libyens et Ivoiriens, et le FN, qui est xénophobe-raciste-extrémedroite???



Le FN dit et assume: la France au Francais!!! OUI! Puisque j'affirme: l'AFRIQUE aux Africains!



Mais la racaille de la finance internationale a peur de la deuxiéme hypothése, car ils mourront de faim et de misére! Alors ils endorment les naífs!

Au fait, l'émotion étant retombée, á qui profite la vidéo de migrants vendus? Á l'UE!!! Puisqu'ils ont signé un contrat avec leur libye fictive pour maintenir les indésirables migrants sur le sol libyen!!! On les entasse donc et on les vend! Puis on fait une vidéo pour décourager les autres!

La mayonnaise prend! Je pense qu'il faut une vraie stratégie

France (Val-de-Reuil) France (Val-de-Reuil) zed2three comment peut-on dire "l'Afrique aux Africains" et gagner sa pitance en Allemagne? Il faut être Camerounais pour avoir ce don magique de triturer la logique et de dénaturer les faits

Louis Alliot et sa dulcinée Lepen ont proposé à plusieurs reprises la constitution d'une force navale privée qui aurait pour objectif de refouler les migrants au grand large;il faut être ontologiquement naïf et niais pour accorder un quelconque crédit à des propos de chorale:ALLIOT ET SA COPINE LEPEN sont de fieffés racistes;pas étonnant que des tribalistes et des sectaires africains se retrouvent dans cette engeance

France (La Verrire) France (La Verrire) Taskinfo Ma réponse est simple, nette et précise.



Ce la pure hypocrisie, car ils cherchent de la sympathie. Marine n'est-elle pas allé rencontrer Débit, un autre dictateur ?



Tous l'ont fait avant lui et cela n'a rien changé. Il ya eu Hollande, Macron et bien d'autres avant eux. Tout n'est que parole sans suite.

Germany (Eggenstein-Leopoldshafen) Germany (Eggenstein-Leopoldshafen) gabson @zed2three, j'ai souvent lu vos vomissures, et je sais que vous n'avez JAMAIS occupé aucune fonction, si ce n'est courber l'échine; alors vos méninges vous font croire que touts ne travaillent que pour de la pitance comme vous! Accrochée á un vieux blanc, vous vous sentez heurtée chaque fois que nous étalons au Grand jour la vaste escroquerie qu'est la France, la vaste escroquerie dont vous vivez des miettes!



OUI! L'AFRIQUE aux AFRICAINS! Pour une cervelle cancéreuse comme la vötre, ceci serait automatiquement l'ostracisme! Que non! Cela signifie que les AFRICAINS décident de leur POLITIQUE, de leur ÉCONOMIE, de leur FINANCE, de leur MONNAIE, de leur CULTURE... Et ainsi, vous ne serez plus obligée de vous prostituer, comme vous le faites en France!



Car pour votre vieux blanc, vous représentez un simple objet sexuel rare!

Germany (Eggenstein-Leopoldshafen) Germany (Eggenstein-Leopoldshafen) gabson Entre reprocher des mots au FN, et la CONSTATATION des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocides dont sont coupables sarkozi, Chirac, mitterand, giscard d'estaing, de villepin, fabius, de gaulle....



c'est tout de meme fatigant de lire des AFRICAINS récitant les manipulations abjectes des médias-mensonges francais, médias accrochés aux pires esclavagistes que sont les oligarchies financiéres!!!



A-t-on VRAIMENT besoin de montrer les GÉNOCIDES de sarkozi??? Ces GÉNOCIDES ne sont-ils pas ÉVIDENTS????

France (La Verrire) France (La Verrire) Taskinfo Le massacres des anglophones au Cameroun est le fait des occidentaux ?



Qui viole, qui pille, qui massacre, qui torture les anglophones au Cameroun ? Ce sont les occidentaux ?



il n'ya ni Sarkozy, ni macron, ni Hollande. C'est Biya Paul, sa bande et ses créatures.



Au moment où vous pointez le doit vers l'étranger, vous oubliez que vous faites la même chose envers vous. Ainsi vous faites comme eux contre vos soit disant frères et sœurs ?



Avant d'accuser les occidentaux, regardez-vous, bien, dans le miroir.

France (Val-de-Reuil) France (Val-de-Reuil) zed2three au lieu d'échanger sur le fond,le quidam @gabson,intellectuellement limité,se livre à des attaques personnelles avec des violences verbales;au-delà de @zed2three dont le genre indiffère,c'est l'idée de la femme chez ce frustre individu qui est affligeante;à l'entendre,être femme c'est "courber l'échine",c'est "se prostituer",c'est "être un objet social"...Comment en 2017 un enfant du Cameroun a pu en arriver là?est-ce un mal être existentiel? Une frustration sexuelle? Un choc psychologique lointain?Est-il le fruit d'un viol,d'un adultère ou d'un inceste?Sa mère était-elle prostituée? A-t-il été abandonné dans la rue?....

Comme dit si bien @taskinfo"vous pointez le doigt vers l'étranger,vous oubliez que vous faites la même chose"

Germany (Karlsruhe) Germany (Karlsruhe) gabson Ah ah ah ah ah!

L'histoire du CAMEROUN, malgré que mal enseignée est cependant claire sur la "crise dite anglophone"! OUI! Ce sont les occidentau qui l'ont organisée deuis 1884! Puis 1945, 1959... et enfin 2015, depuis que boko haram a échoué!!!



Si vos compéres terroristes ne vous disent pas la VÉRITÉ, informez-vous! Ils vous diront qui les envoie! Il a suffi qu'on les secoue un peu, ceux qui sont exploités disent des CHOSES!!!!

France (La Verrire) France (La Verrire) Taskinfo "Si vos compéres terroristes ne vous disent pas la VÉRITÉ, informez-vous! Ils vous diront qui les envoie! Il a suffi qu'on les secoue un peu, ceux qui sont exploités disent des CHOSES!!!!"



Ainsi, je suis anglophone et alors je suis terroriste. J'ai dit un jour sur ce site qu'un jour viendra où je serai traité de biafra ou nigérian.



Au moment où vous parlez de Boko Haram, vous semblez oublier que c'est votre créateur, Biya paul le roi fainéant en personne qui est allé à Paris déclarer la guerre à cette secte qui tue tous les jours des Camerounais au nord.



Vous essayez la fuite en avant comme à l'accoutumée en essayant tant bien que mal de pointer le doit ailleurs. Le fautif, c'est bel et bien vous. le Nigéria vous avait prévenu depuis 2002 et vous disiez quoi ?



C'est facile de chercher à virer ses échecs lamentables sur les autres. Par contre, comme on dit toujours,ce que tu vois bleu ne l'est pas forcément pour moi. Nous ne sommes pas dupes.

Germany (Eggenstein-Leopoldshafen) Germany (Eggenstein-Leopoldshafen) gabson @zed2three, j'aime lire les handicapée mentale comme vous! Si vous souffrez d'amnésie chronique, allez donc relire vos vomissures du post7, et dites aux lectures qui a déversé les insultes!



Une misérable prostituée comme vous, souffrant de toute capacité notoire á l'analyse, veut s'y essayer et tombe lamentablement dans sa dure réalité de pourriture object sexuel d'une pauvre vieillerie blanche et a peur de toute ANALYSE démontrant l'esprit démoniaque de déstruction que ces fameux civilisés qui l'utilisent sexuellement contaminent en AFRIQUE!



Si vous vous abreuvez de pitance blanche, sachez que de valeureux CAMEROUNAIS sont au dessus de cette mélée!!!

Germany (Eggenstein-Leopoldshafen) Germany (Eggenstein-Leopoldshafen) gabson @Taskinfo, j'aime vois les gens s'essyer á la Manipulation! Mais c'est toute une science, la Manipulation!

1. Á quel Niveau aurais-je confondu "anglophone" á "terroriste"??? Ou bien, essayez-vous de créer l'amalgame? C'est ce que tentent les médias-mensonges francais france24, rfi, lemonde, lemondeafrique, tv5... Ils ont lamentablement échoué á l'extréme-nord, souvenez-vous qu'ils avaient commencé avec EXACTEMENT les memes mots "MARGINALISATION"; les CAMEROUNAIS leur avaient dit un non clair; ils échouent déjá au Nord/Sud-ouest!

2. concernant le Nigéria, s'il nettoyait son Nord-Est, depuis 2016 boko haram serait un simple lointain Souvenir!!!!

France (La Verrire) France (La Verrire) Taskinfo Boko Haram liquide des Camerounais tous les jours.



Votre armée (cette milice tribale) occupe actuellement les rues du nord ouest et du sud ouest. Elle a massacré, violée et tuer des personnes qui marchaient pour leur liberté.



Marginalisation c'est tout ce que vous avez retenu ? Pour un prétentieux, il fallait avoir un peu d'imagination dans la recherche de l'information et une profonde analyse depuis des mois, voire des années pour saisir ce qui allait se passer. Finalement, vous ne pigez pas la politique.

Germany (Karlsruhe) Germany (Karlsruhe) gabson @Taskinfo, merci beaucoup d'avance, car j'attendais que quelqu'un apporte donc autre chose en dehors de la fameuse marginalisation qu'aucun n'a JAMAIS démontrée!!! Enfin je vous ai! Apportez de donc cette autre chose!



Quant á l'Extréme-Nord, si vous étiez juste, vous vous demanderiez pourquoi le Nigeria ne parvient-il pas á nettoyer son Nord-Est?



Concernant le Nord/Sud-Ouest, vous avez promis Armagaedon dés le 01 Octobre 2017, il n' y a rien eu et il n'y aura RIEN! Je vous avais dit que nous souhaitions que vous sortiez déjá les armes que les manipulateurs vous donnent! Ainsi, le nettoyage est plus facile, les yeux fermés!

France (La Verrire) France (La Verrire) Taskinfo "Concernant le Nord/Sud-Ouest, vous avez promis Armagaedon dés le 01 Octobre 2017, il n' y a rien eu et il n'y aura RIEN! Je vous avais dit que nous souhaitions que vous sortiez déjá les armes que les manipulateurs vous donnent! Ainsi, le nettoyage est plus facile, les yeux fermés! "



Nous avons annoncé la coupure car l'union a échoué. Nous sommes sortis marcher pacifiquement et votre armée est venue tirer sur les manifestants. Au même moment, l’Espagne subissait le catalan et il ya eu combien de morts en Espagne ?



Le génocide(votre mot favori se retourne contre vous) des anglophones a donné naissance à une radicalisation et une volonté de quitter l'union et ce qui paraissait (indivisible) et aujourd'hui au bord d'une guerre civile. Les anglophones vont partir et vous ne pouvez rien faire. Nous allons tout mettre en œuvre pour la coupure. Au fait, ce sont les blancs qui tuent, violent et pillent les anglophones. N'est-ce pas ?