A ce que je sache, sortir du Cameroun n'est pas en soi un délit. A moins qu'on veuille l'inscrire dans le code pénal. Il y a bien ceux qui aiment grenouiller dans ce cafouillage sociopolitique et y trouvent très bien leur compte et d'autres qui ont des idées d'ailleurs.

Au lieu de chercher à criminaliser ces départs, il faut plutôt se poser des vraies questions sur ces départs des jeunes qui, "ne vont pas à l'étranger", mais cherchent à "fuir leur propre pays".





As far as I know, going out of Cameroon is not in itself an offense. Unless we want to include it in the penal code. There are those who like to frog in this sociopolitical confusion and find there very well their account and others who have ideas besides.

Instead of trying to criminalize these departures, it is necessary to ask real questions about these departures of young people who, "do not go abroad", but seek to "flee their own country".