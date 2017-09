   CAMEROUN :: Des rebelles centrafricains sautent sur Ketté :: CAMEROON

France (Divonne-les-Bains) France (Divonne-les-Bains) excamerounais

Dans ce monde, chacun cherche son moins cher. La Centrafrique partage une même frontière avec le Cameroun et 5 autres pays dont : le Tchad, le Congo, la RDC, le soudan et le soudan du sud. Mais depuis que ce pays est tombé dans le chaos, le terrain favori des bandes armées centrafricaines, c'est le Cameroun. Ils ont très bien compris que ce pays est leur Mougou.

pauvre Cameroun !!!



In this world, everyone is looking for his cheapest. The Central African Republic shares the same border with Cameroon and five other countries, including Chad, Congo, DRC, Sudan and Sudan. But since this country has fallen into chaos, the favorite terrain of the Central African armed bands is Cameroon. They understood very well that this country is their Mougou.

poor Cameroon !!!