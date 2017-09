France-Cameroun-Diaspora: SUCCÈS DE LA 3ème ÉDITION DU DÉJEUNER AMICAL DE LA CELLULE RDPC D’ATHIS-MONS AVEC LES ÉLUS LOCAUX DE L’ESSONNE Pour la troisième fois, la cellule RDPC d’Athis-Mons sous la présidence de Mr Gouet 2 a réuni les militants du parti et les élus locaux du département de l’Essonne en Région Parisienne, afin de partager un grand moment d’échange autour de la gastronomie camerounaise, agrémenté par un spectacle d’Assiko, une danse du Cameroun qui demande beaucoup de prouesses physiques.

De nombreux Camerounais vivent dans la ville d’Athis-Mons et y sont scolarisés, c’est pourquoi le but de ces rencontres est de faire connaître le Cameroun et sa culture au Français, afin de favoriser la coopération décentralisée entre les villes de ces deux pays.

Retrouvez les images de cette agréable journée sur ce lien : https://www.facebook.com/pg/CitesicTv/photos/?tab=album&album_id=1538147856244103