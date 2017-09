Cameroun: Le Mpodol Jean Marc Ngoss mets Nkongsamba a ses pieds :: CAMEROON Le président fondateur du parti de l’esprit d’avril 48 a mobilisé le tout Nkongsamba urbain a l’occasion d’un méga meeting qu’il a organisé à l’esplanade du marché A ce samedi 23 septembre 2017.

Des jeunes de Nkongsamba se ruant sur le Mpodol jean marc Ngoss pour lui essuyer les chaussures avec leurs vêtements et des mouchoirs de fortune. Voila là l’une des images fortes du méga meeting de Nkongsamba organisé par le PEA 48 ce samedi 23 septembre 2017

C’est a l’arrière d’un Bend skin que le Mpodol président est arrivé à l’esplanade du marché ‘’A ‘’place prévue pour le méga meeting, escorté par de nombreux militants de son parti , et d’autre jeunes sympathisants il a d’abord pris la peine de parcourir les rues et les quartiers voisin au lieu du meeting pour lui-même appeler les populations de Nkongsamba a venir faire partir de l’histoire du Cameroun qui s’écrira ce jour a Nkongsamba.

Arrivé sur la place du méga meeting, un orage s’est déclenché et le ciel s’est assombri les populations qui étaient venue nombreuses se sont mises a rebrousser chemin et il faut ajouter qu’aucunes bâche ni tente n’avait été louée pour l’occasion. Les cadre du PEA 48 qui étaient resté assis commençaient a recevoir de plus en plus de goutes de pluies sur eux. C’est alors que le Mpodol président Jean Marc Ngoss est monté sur le podium conscient de sa déclaration qui disait « s’il pleut à mon meeting, je ne suis pas le prochain chef d’état et j’arrête la politique ».

Du haut du podium il a aspergé du sel tout autour du podium et a appelé ses ancêtres a arrêter cette pluie qui voulait s’abattre sur Nkongsamba , et comme des enfants obéissant a leur père , les éléments de la nature ont obéît ordre du Mpodol c’est ainsi que le ciel qui était devenu très sombre et très menaçant s’est ouvert laissant place a un soleil sous l’un de ses plus beau visage . C’était là l’élément déclencheur de foule à Nkongsamba. Celles des populations restées sur la place du meeting ont commencé à passer des coup de fil a leur familles et connaissance pour venir acclamer cet homme qui maitrise les éléments.

Cet ainsi qu’une foule immense a rallié ce grand carrefour qui était devenu étroit pour ce monde venu écouter le message du Mpodol

Pour ce qui est du meeting, en tant que fils de Nkongsamba pour y avoir fait ses études secondaires, le Mpodol Jean Marc Ngoss a présenté son projet de société pour la jeunesse camerounaise en général et celle de Nkongsamba en particulier. Celui-ci assis sur les cinq grands piliers que sont

Le Cameroun de sécurité et santé, le Cameroun de santé et du social, le Cameroun de l’industrie, le Cameroun vert et faunique et le Cameroun spirituel et d’hospitalité.

Tout au long de son adresse aux populations de Nkongsamba, Le Mpodol s’est largement étalé sur la crise anglophone ainsi que sur des solutions de sorties de crise. Comme un symbole il s’est mis a genou pour demander a ses frères des régions du sud ouest et du nord ouest de cesser ses actes de désordre qui sont perpétrés actuellement dans ses régions.

Apres les étapes de Yaoundé de N’Gaoundéré , de Garoua et de douala , le méga meeting de Nkongsamba a été une étapes charnière dans la marche vers Etoudi du Mpodol président jean Marc Ngoss , la grande adhésion des populations a cet événement démontré a suffisance la pertinence du projet du Mpodol qui gagne de plus en plus de terrain dans son objectif d’être le prochain président du Cameroun.