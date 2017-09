France: BOBBYODET des MONTAGNES dans "LE BOEUF-BOURGUIGNON de JACKY MOIFFO" (texte & vidéo) Après plusieurs années d'absence(15ans), l'ancien membre du groupe ivoirien "les Potes de la Rue" a refait surface cette semaine dans "le Bœuf-Bourguignon de Jacky Moiffo", un passage qui va,sans doute ravir ses nombreux fans en Afrique francophone, en France et dans le reste du monde.

Auteur du titre à succès "Ziopin,mon Caleçon est tombé comment je vais faire?", Bobbyodet revient sur la création de ce groupe au début des années 90 à Abidjan, il sert surtout des anecdotes liées au trio et aussi à sa vie privée.L'Homme qui a l'art de savoir manier les mots comme son rire contagieux, donne à comprendre combien la liberté d'expression dans son pays est plus qu'un luxe; même si cela ne l'a jamais empêché d'oser,allant jusqu'à être avant-gardiste sur certains sujet,que l'on touche du doigt aujourd'hui sur le continent.

Comédien de métier avant de devenir chanteur, l'alter-ego de Zao, autre chanteur comique, utilise cette autre coté de son art pour faire passer des messages,mais sans jamais irriter et, comme il le dit il y a 26 années dans ce fameux titre à succès, il termine toujours ses intervention de cette façon-ci: "FAUT FÂCHÉ HEIN? NOUS S'AMUSE".

"...chrétien dit que dieu habite en haut, musulman dit que dieu habite en haut...entre les deux là qui dit vrai?..."

"...mon Caleçon tombé comment je vais faire?"

"..Tribalisme n'est pas bon O O O O..."