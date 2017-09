Cameroun, Communiqué UPC: COMMISSION CENTRALE D'ORGANISATION DU 7EME CONGRES ORDINAIRE :: CAMEROON La Commission Centrale d'Organisation du 7l!me congres ordinaire de I'Union des Populations du Cameroun mise en place par le Comite Directeur du 19 Août 2017, s' est réunie à Ia permanence du Parti à Yaoundé le 23 Septembre 2017,sous Ia présidence du Professeur TEKAM Jean Michel, president de Ia commission.

L'ordre du jour appelait :

La mise en place des Sous-commissions opérationnelles; L'identification des taches urgentes;

Le réajustement du budget du congres.

Après de fructueux échanges sur les différents sujets inscrits a l'ordre du jour, Ia Commission

Centrale d'Organisation du Congrès:

Retient que tous les problèmes et litiges éventuels relatifs à I'organisation du congrès se règlent en son sein et décide notamment, qu'un comité ad-hoc assurera le toilettage et !'harmonisation des listes des Délégués au congrès, partout ou ce sera nécessaire;

Demande au Secrétaire Général de I'UPC de rappeler aux sections retardataires, Ia nécessité de faire parvenir sous huitaine au Secrétariat les listes de leurs Délégués;

lnforme les Délégués que les enregistrements du congres se dérouleront le 06 Octobre 2017 a partir de 10 heures à Ia permanence du Parti à Yaoundé (Lieu :dit EMOMBO AUBERGE);

Décide de sommer le camarade NANGNEU par les voies appropriées, de mettre à Ia disposition de Ia Commission Centrale d'Organisation du congrès, les fonds du Parti destines a cet effet, fonds qu'il détient indûment par devers lui;

Met sur pieds dix (10) Sous-commissions Opérationnelles pour Ia préparation matérielle des assises ;

Ajuste le budget du congres des 6,7 et 8 Octobre 2017 à Yaoundé;

Au nom de !'Union des Populations du Cameroun, Ia Commission Centrale d'Organisation salue l'heureuse initiative des autorités administratives pour leur facilitation et leur accompagnement dans les préparatifs et le déroulement du congres ordinaire de I'UPC;

Elle s'honore de l'implication personnelle du Rev.Dr.NJAMI NWANDI Simon Bolivard, dont Ia stature morale et Ia notoriété sont une garantie de rassemblement et de cohésion pour Ia tenue du congres dans le strict respect des statuts de I'UPC et des règles de son fonctionnement ;

La Commission se félicite de I'engagement, de Ia détermination et de Ia très forte participation de ses membres à cette importante rencontre,.

Fait à Yaoundé le 23 Octobre 2017

Le Président de la Commission Centrale d'Organisation

Prof. Tekam Jean Michel