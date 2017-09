   Crise anglophone au Cameroun : Une image qui confirme que le mal est profond :: CAMEROON

France (Divonne-les-Bains) France (Divonne-les-Bains) excamerounais

Selon @Gabson, cette maman est trop vieille pour manifester. Quand elle était encore jeune, on lui disait qu'elle est trop jeune pour manifester et que la politique c'est une affaire d'adulte. Devenue adulte, on lui interdisait d'exprimer sa colère. Vieille, on estime qu'elle est trop vieille pour manifester. @Gabson, donne nous donc la catégorie des citoyens qui doivent manifester ou exprimer leur colère



Merci à mes ex-frères anglophones,

c'est vous certainement qui sauverez ce pays







According to @Gabson, this mom is too old to manifest. When she was still young, she was told that she was too young to demonstrate and that politics was an adult affair. Becoming an adult, he was forbidden to express his anger. Old, it is estimated that she is too old to manifest. @Gabson, give us the category of citizens who must manifest or express their anger



Thanks to my ex-Anglophone brothers,

it is you who will certainly save this country