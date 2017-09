Cameroun :: Humanitaire : Unicef et Aéroports du Cameroun (ADC) ensemble pour soutenir l’enfant et la mère vulnérables :: CAMEROON Le protocole d’accord qui porte sur la sensibilisation des thématiques liées au Vih/sida, à la nutrition, la santé, l’éducation par la diffusion des messages sur les droits de la mère et de l’enfant dans les aéroports du pays, a été lancé le 22 septembre 2017 à Yaoundé.

Pendant deux ans, le Fonds des Nations unies pour l’Enfance (Unicef) et les ADC, vont travailler à améliorer les conditions de vie de l’enfant et de la mère. Et pour ce faire, un protocole régissant les activités y relatives, a été lancé vendredi dernier à Yaoundé. A en croire Félicité Tchibindat la représentante Unicef Cameroun, il s’agit pour son institution et les ADC, de travailler à la promotion des droits des enfants et des femmes vulnérables, à travers des actions de plaidoyer à même d’amener des partenaires publics à devenir des acteurs clés dans le respect et la vulgarisation des droits de l’enfant.

Concrètement, apprend-on du contenu du protocole d’accord, la conjugaison des efforts entre l’Unicef et ADC, portera sur la formation des personnels des ADC sur la responsabilité sociétale des entreprises (Rse), les activités de sensibilisation liées au Vih/Sida, l’éducation, la santé, la nutrition, l’inclusion sociale, la protection de l’enfance. Actions qui passent par la diffusion des messages sur le respect des droits de la mère et de l’enfant dans les aéroports du Cameroun. Pour cette dernière action, la représentante Unicef Cameroun pense que l’écho des droits de l’enfant, ira hors des frontières du pays.

« La présente convention s’inscrit dans cette logique et va à n’en point douter, contribuer à la pleine réalisation des droits de l’enfant au Cameroun et au de-là des frontières nationales », a renchéri Félicité Tchibindat. Et Thomas Owona Assoumou le directeur général des ADC d’ajouter que « la société ADC en tant que porte ouverte sur le monde, ne peut rester insensible au sort des populations vulnérables, en l’occurrence les enfants ».

Déjà, Monsieur Owona Assoumou qui a implicitement laissé entendre que les ADC ne font pas leur baptême de feu dans l’humanitaire, a indiqué que sa structure s’est déjà distinguée par des séances de dépistage de Sida, des campagnes de vaccinations ainsi que plusieurs autres actions caritatives dans des orphelinats. Et de marteler enfin que le nouveau protocole d’accord avec l’Unicef, permet justement aux ADC de franchir un nouveau pallier dans la Rse.

Vivement qu’avec la conjugaison des efforts en l’Unicef et les ADC, un regard plus veillant soit porté à l’enfant et à la femme vulnérables. Et qu’à l’exemple des ADC, unique entreprise d’aviation africaine à travailler avec l’Unicef, plusieurs autres entreprises publiques et privées, et même des particuliers, n’économisent point leur magnanimité pour l’enfant et la mère vulnérables.