Cameroun: LE PURS DIT NON A UN ETAT D’EXCEPTION :: CAMEROON Les manifestations enregistrées dans le Southern Cameroons ce 22 Septembre sont la preuve de l’échec d’une solution définitive contre les tensions dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest du Cameroun.

Pour information, les femmes en tête de la marche d’hier sont les Takenbeng, elles ne sortent que lors des situations graves. Leur dernière apparition forte date de 1990 pendant la période de braise. Elles représentent le dernier recours d’un contexte de dissension. En clair, nous faisons face à un pays qui se désagrège progressivement.

Depuis le début de cette crise, seules des solutions esthétiques inefficaces ont été proposées par le gouvernement actuel. On a commencé par un déni de crise, pour minorer son impact au fil de son avancée et être sur des charbons ardents aujourd’hui.

Les interlocuteurs choisis pour trouver des issues de dialogue se sont mis dans un jeu de dupes, avec pour conséquence le renforcement de l’hostilité.

Hormis le raidissement dans le Southern Cameroons, on assiste à une situation sociale de plus en plus délétère, compromettant ainsi l’avenir du Cameroun.

Notre pays est asphyxié par les maux qui le minent : partant des accidents de la circulation à répétition, aux buses qui s’affaissement inlassablement ou les grognes des corporations et autres mouvements d’humeur, Le PURS comme tous les Camerounais constate que tout va mal.

Le domaine de la santé est malade, celui du sport est estropié, la culture est éplorée, la politique navigue à vue. Le Cameroun en l’état actuel traverse une grande zone de turbulence avec des situations de crises successives, sans proposition de solution.

Monsieur Biya, n’a plus rien à donner au Camerounais parce qu’il est à bout de souffle. Combien de vie allons-nous encore perdre dans ces tribulations? Laisser perdurer le chao signifie que Paul Biya prévoie à moyen ou court terme, déclarer un Etat d’exception pour ne pas organiser les élections.

Le Peuple Uni pour la Rénovation Sociale (PURS) dénonce cette manœuvre de pérennisation au pouvoir et appelle à la vigilance du peuple. Laisser perpétuer cette situation est la preuve que le pays se fragmente sans aucune voie de recours. Nous ne voulons pas voir le Cameroun se diviser, car, notre force réside dans notre grande diversité.

Monsieur Biya, il faut savoir quitter les choses avant qu’elles ne vous quittent, il est encore temps de partir. Démissionnez!

