CAMEROUN :: COMMUNIQUE: CAMEROON PROJECT « L’unité dans la diversité » CAMEROON PROJECT est un mouvement camerounais, qui dénonce les dérives de l’Etat centralisée au Cameroun et prône l'union de tous les fédéralistes anglophones et francophones au Cameroun et à travers le monde pour un gouvernement de proximité.

CAMEROON PROJECT, réunit en séance extraordinaire pour se pencher sur les événements que traversent notre pays et qui menacent son unité,

1. Déclare que le Dialogue la seule solution durable à la violence, quelle que soit sa source, et souligne l'urgence de l'ouverture d'un dialogue national sur le fédéralisme qui n'est qu'une forme de décentralisation inscrite dans notre constitution.

2. Exige la libération sans exception de tous les détenus de la crise anglophone comme l’indiquait la décision du Président de la République ;

3. Invite tous les Camerounais à utiliser tous les moyens non-violents à leur disposition pour défendre leurs droits tout en évitant tout ce qui peut alimenter la division et les clivages sociaux ;

4. Continue de suivre de près l’évolution de la situation de l’intégration nationale au Cameroun et à œuvrer pour l’union de tous les fédéralistes camerounais à travers le monde.

CAMEROON PROJECT publiera son manifeste dans les jours qui viennent et invite les fédéralistes Camerounais de tout bord à se donner la main au sein d’une plateforme commune pour continuer à travailler pour la fin de l’Etat centralisé et la promotion du gouvernement local et de proximité au Cameroun.

Pour CAMEROON PROJECT

Père Ludovic Lado

Coordination diaspora

Kuissu Mephou Gérard

Coordination nationale