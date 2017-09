FRANCE-CAMEROUN-BUSINESS: MME MEYANGA MARIE-ANGELE EPOUSE NOAH A TOULOUSE A LA CONQUÊTE DU MONDE Invitée à Toulouse à l'occasion du Forum Business Opportunities tenu les 20, 21 et 22 septembre 2017, Mme Méyange par ailleurs maire de la commune d'Afanloum dans la Mefou et Afamba et chef d'entreprise dans le domaine de la sécurité, est venue premièrement négocier des partenariats pour son entreprise et vendre sa commune a l’international.

Un voyage fort apprécié par l'élue local qui en a profité aussi pour rencontrer le maire de Grenade, la ville hôte du forum. L'intégralité de l'interview de Mme le maire que notre rédaction a réalisé dans la belle cité de Toulouse Bragnac ci-dessus.