Cameroun: Situation explosive dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest (Texte et vidéo) :: CAMEROON Des manifestations ont lieu depuis ce vendredi matin dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest du Cameroun.

Des mouvements d’humeur ont lieu à Mbonge sub division, New town Barumbai, Fundong, Abakwa, Tiko, Kumba, Limbe, Kumba, Ekona, Nso, Muyuka, New town Barumbi, Tinto, Waterfall Village, Lebialem, Bengwi etc. Des populations sont mobilisées dans de nombreux villages pour revendiquer la libération de tous les anglophones détenus depuis le début de la crise anglophone au mois d’octobre dernier.

Des hommes, femmes de tous âges sont mobilisées pour demander " la libération de l’Ambazonie" ( Voir la vidéo des manifs de Bamenda ce matin en dessous)

Mathieu Smith, le charge d'affaires de l'ambassade des Etats Unis au Cameroun, évoque des troubles et interdit à ses ressortissants de se rendre dans les régions du sud-ouest et du Nord-ouest du Cameroun. Cette décision court du 22 septembre 2017 au 3 octobre 2017. A suivre