Cameroun: Interdiction des manifestations publiques dans le Nord-ouest et le Sud-ouest :: CAMEROON Les autorités administratives des régions anglophones du Nord-ouest et du Sud-ouest ont annoncé l’interdiction des manifestations publiques dès ce jeudi 21 septembre au mardi 3 octobre 2017, a-t-on appris de sources concordantes

Une formation politique de l’opposition, le Cameroon people party (CPP), n’a pu tenir sa manifestation ce jour à Bamenda dans le Nord-ouest, car frappée sous le coup de la décision des autorités.

Le 1er octobre 1961 étant considéré comme la date de « l’indépendance » du Cameroun anglophone, à l’approche de cet anniversaire, des activistes du Soutrhern Cameroon national council (SCNC) favorables à la sécession posent souvent des actes de défiance envers le pouvoir central de Yaoundé, les autorités ont voulu prendre les devants pour éviter des manifestations.

Malgré la libération de 55 personnes dont les leaders du consortium anglophone et des activistes arrêtés dans le cadre des manifestations sociales entre octobre 2016 et janvier 2017 dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest, la sérénité est loin d’être retrouvée, en témoignent des actes de vandalismes sur les établissements scolaires, question d’empêcher aux enfants d’aller à l’école.

Des partisans de la « cause anglophone » appellent à la « libération de toutes les personnes arrêtées », ce que n’entend peut-être pas faire les autorités sans l’épuisement des voies judiciaires, certaines d’entre elles étant accusé de destruction de biens, de violences et même d’atteinte à la vie humaine.

Cette décision des autorités administratives intervient dans un contexte social assez tendu, alors que des ressortissants de ces régions sont dans une logique de contestation sociopolitique, ayant amené des irréductibles à demander la séparation du pays.

Une situation à l’origine de la perturbation des activités socioéconomiques dans cette partie du pays suite à un mot de grève des enseignants et des avocats qui s’est vite muée à une grève générale.

Les Camerounais de culture anglophone et ceux de culture francophone ont été « séparés » à la fin de la première guerre mondiale, alors que le Cameroun était sous protectorat de l’Allemagne.

Les premiers furent placés sous administration britannique et les seconds sous administration française, les deux respectivement sous la tutelle de la Société des nations (SDN) et du mandat de l’Organisation des nations unies (ONU) avant l’indépendance du Cameroun le 1er janvier 1960.

Le 1er octobre 1961 consacre la date de la réunification des deux Cameroun sur le type d’Etat fédéré, une option qui a pris fin en 1972 avec l’Etat unitaire, ceux que beaucoup d’anglophone considèrent comme une « assimilation » des francophones, d’où des revendications au fédéralisme pour l’extrême-majorité et la sécession pour une minorité.