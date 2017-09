Cameroun, Mr. Serge Merlin Sah, CEO de Corporate Work Force Solutions Inc « C’est un modèle qui est basé sur la Solidarité Africaine ». :: CAMEROON Il y’a quelques années vous avez introduit AfricaJobSource.com le portail de recrutement et en 2015vous avez lancé Nasom.net un programme de motivation et reconnaissance du personnel. Vous revenez à la charge cette année avec ARSY. C’est quoi ARSY ?

‘’ARSY Donation’’. AfricanRepatriation System ou ARSY est une Application Mobile que nous avons développé ; elle permet de lever les fonds pour le rapatriement de la dépouille vers leur pays d’origine en Afrique des membres inscrites au programme. En un mot, ARSY est une assurance de rapatriement pour la diaspora Africaine aux USA, Canada, et 6 pays d’Europe : France, Belgique, Suisse, Italie, Espagne, et Allemagne.

D’où vous êtes venu l’idée de développer une telle Application Mobile ?

Tout est parti d’un constat simple. Les immigrés africains dans une très large majorité n’ont pas d’assurance vie ; chaque fois qu’un des membres décède on procède à des collectes de fonds sur internet ou à travers les associations. Ces fonds sont généralement collectés de manière archaïque dans une opacité totale et le plus souvent ne suffisent pas à faire rapatrier la dépouille et encore moins vernir en aide à la famille du défunt. Certaines personnes qui auraient souhaitées se faire inhumer dans leur pays d’origine sont abandonnées en occident faute de moyens.Bien même quand on a pu rapatrier la dépouille, les familles sont abandonnées avec de nombreuses charges et dettes. Nous avons développé ARSY pour moderniser ce processus, élargir la communauté des membres, prendre en charge la famille et bien entendu rapatrier la dépouille dans de meilleures conditions.

Alors comment est-ce que ça marche ?

C’est un modèle qui est basé sur la Solidarité Africaine. En effet les membres inscrits s’engagent à contribuer le bénéfice minimum ; et, plus on aura de membres plus le bénéfice augmentera.

- Vous téléchargezArsy sur Google Play ou Arsy Donation sur App Store ;

- Vous vous inscrivez en sélectionner l’un des 3 plans disponibles à savoir : Individual Plan, Family Plan pour 2 personnes ouFamily Plan Plus pour 3 personnes ;

- Vous payez vos frais d’inscription $10 par membre et vos frais d’adhésion de $10 annuel.

- Après 60 jours vous pouvez bénéficier ou contribuer pour les autres membres ;

- En cas de décès, les membres reçoivent une demande contribution à travers l’App et paient par carte de crédit ou par PayPal.

- Le bénéfice minimum de $15,000 est divisé par le nombre de membres actifs ; et le maximum qui peut aller jusqu’à $100.000 dollars dépendra du nombre de membre actifs.

Pouvez-vous élaborer un peu plus sur les contributions et autres frais ?

L’inscription se paie une seule fois à l’entrée ; par contre les frais d’adhésion sont renouvelables chaque année. Pour lever le minimum de $15,000 nous envisageons de diviser ce montant par 1000, 2000 ou 5000 membres. Notre but c’est d’atteindre 100 000 membres et une contribution $1 par membre.

Nous sommes conscient nous n’allons pas faire le plein de membres en un seul jour alors nous ne souhaitons pas pénaliser les premiers à joindre le programme avec les contributions exorbitantes.Pour soutenir le programme dans ses débuts, nous avons créé un fonds stratégique qui couvrira les premiers cas et réduire la contribution des premiers membres inscrits. Voyez-vous 60 jours après leur inscription si nous avons un cas avec seulement 50 ou 100 membres ce fond interviens pour ne pas les pénaliser.

ARSY est-il exclusivement destiné aux Camerounais ?

Non pas du tout il est ouvert à toute la diaspora africaine dans les 8 pays que nous avons indiqué plus haut. Aussi ceux qui ne souhaitent pas être rapatriés peuvent s’inscrire et obtenir les mêmes bénéfices.

Pensez-vous que ‘’ARSY Donation’’ puisse trouver un bon accueil dans les communautés d’immigrants africains en Amérique du Nord et en Europe ?

ARSY est la toute première Application Mobile qui met en avant un principe bien connu et très bien partagé par les communautés les africaines ; l’entraide et la solidarité. Depuis son lancement il a reçu un très bon accueil et cela devrait se traduire par des inscriptions massives dans les mois avenirs. C’est une véritable révolution qui pourra changer bien de choses dans le monde des assurances vie. J’invite la diaspora africaine toute entière à soutenir cette initiative en s’inscrivant massivement.