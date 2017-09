Cameroun,Elite one : Qui pour accompagner le Canon en Elite 2 ? Résultats complets et classement provisoire :: CAMEROON Ce jeudi 21 septembre 2017, les espoirs des supporters de Union de Douala étaient tous figés à Garoua où ils espéraient à une victoire de leur équipe, gage de l'éloignement de la zone rouge. Ils ont été déçus car Coton Sport de Garoua n'a pas lésiné sur ses moyens pour laminer leur équipe 0 but contre 3. Racing de Bafoussam mal classé lui aussi a été battu à Douala par l'équipe de Astres, 4 buts contre 1

A deux journées de la fin du championnat, Union de Douala 37 points, Aigle Royal de Menoua 37 points, Racing de Bafoussam 33 points vont -ils changer la donne pour éviter d'accompagner Canon de Yaoundé en division inférieure ? Just wait and see.

Les résultats complets de la 32e journée entamée le dimanche 17 septembre 2017 et clôturés ce jeudi 21 septembre 2017

A Bafang : Unisport – Stade Renard de Melong 0 – 0

A Bamenda : Yong sport – Aigle Royal de la Menoua 1 – 1

A Douala : Astres FC – Racing de Bafoussam 4 - 1

A Yaoundé : Apejes de Mfou – New Stars de Douala 2 - 1

A Yaoundé : Canon – Feutcheu FC de Bandjoun 1 - 2

A Garoua : Coton sport – Union de Douala 3 - 0

A Loum : UMS – Lion Blessé de Fotouni 0 - 0

Matches avancés joués le 17 septembre dernier

A Yaoundé : Dragon – Bamboutos FC de Mbouda 4 - 1

A Yaounde : Colombe du Dja et Lobo – Eding FC de la Lékié 0 - 1

Classement non officiel à l’issue de la 32e journée élite one

1er Eding FC 63 points

2e Coton sport 54 points

3e Apejes 50 points

4e Yong sport 47 points

5e Stade Renard 47 points

6e Feutcheu 46 points

7e Ums 44 points

8e Bamboutos 43 points

9e Colombe 41 points

10e Unisport 41 points

11e Dragon 41 points

12e Astres 38 points

13e New-Stars 38 points

14e Union 37 points

15e Aigle 37 points

16e Racing 33 points

17e Lion Blessé 27 points

18e Canon 26 points