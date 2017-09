   MENSONGE D'ÉTAT AU CAMEROUN: Paul Biya n'a pas été invité au dîner organisé par Donald Trump, le président américain, avec les leaders Africains hier à New York :: CAMEROON

MENSONGE D'ÉTAT AU CAMEROUN: Paul Biya n'a pas été invité au dîner organisé par Donald Trump, le président américain, avec les leaders Africains hier à Nous avons cherché à obtenir l'intégralité des dirigeants africains présents au Dinêr de Donald Trump où Paul Biya était absent. Les voici:

"His Excellency Alassane Ouattara, President of the Republic of Côte d'Ivoire

His Excellency Marcel Amon-Tanoh, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Côte d'Ivoire

His Excellency Hailemariam Desalegn, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia

His Excellency Dr. Workeneh Gebeyehu, Minister of Foreign Affairs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia

His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo Addo, President of the Republic of Ghana

The Honorable Shirley Ayorkor Botchwey, Minister of Foreign Affairs and Regional Integration of the Republic of Ghana

His Excellency Alpha Conde, President of the Republic of Guinea

The Honorable Mamadi Toure, Minister of Foreign Affairs and Guieans Abroad of the Republic of Guinea

His Excellency Dr. Hage G. Geingob, President of the Republic of Namibia

The Honorable Netumbo Nandi-Ndaitwah, Deputy Prime Minister and Minister of International Relations and Cooperation of the Republic of Namibia

His Excellency Muhammadu Buhari, President of the Federal Republic of Nigeria

His Excellency Geoffrey Onyeama, Minister of Foreign Affairs of the Federal Republic of Nigeria

His Excellency Macky Sall, President of the Republic of Senegal

His Excellency Sidiki Kaba, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Senegal

His Excellency Mr. Jacob Gedleyihlekisa Zuma, President of the Republic of South Africa

The Honorable Maite Nkoana-Mashabane, Minister of International Relations and Cooperation of the Republic of South Africa

His Excellency Yowri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda

The Honorable Sam Kutesa, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Uganda."

Paul Biya n'a pas été invité au dîner organisé par Donald Trump, le président américain, avec les leaders Africains hier à New York. Mais la présidence de la République a publié à 3 heures du matin une photo où elle prétend illustrer l'arrivée de Paul Biya au dîner offert par Trump. Or Paul Biya n'apparaît pas dans la vidéo intégrale du dîner , ni sur les photos et n'a pas été aperçu par les journalistes américains présents à l'instar de Mathieu Russell Lee qui publie en continu des informations sur l'assemblée générale des Nations Unies sur son compte twitter.

Où est donc passé Paul Biya? La communication du président aurait pu simplement dire que le chef de l'état préparait son discours devant les Nations Unies afin de brouiller le message au lieu de produire ce qui apparaît clairement comme une tentative de manipulation de l'opinion publique.

En réalité sur la table on peut remarquer que Trump a invité les pays qui compte en Afrique Francophone et en Afrique Anglophone. Le Cameroun n'en fait pas partie selon la nouvelle administration américaine. Sans oublier. Sans oublier que Donald Trump appelle à des réformes démocratiques dans le monde. Il l' a encore rappelle hier au cours de ce dîner.

Il y a quelques années, le site de la présidence avait déjà publié des photos où on voyait Paul Biya rendre hommage aux soldats victimes de Boko Haram. Ce qu'il n'avait pas encore fait à cette date.