Cameroun: Clarice Wopso sort -elle avec LONGUE LONGUE? :: CAMEROON Le " diamant de Dieu" répond aux spéculations des réseaux sociaux sur son état de santé et une soit disant relation avec LONGUE LONGUE .

En guise de rappel, la chanteuse Clarice Wopso qui depuis un certain temps se veut le diamant de Dieu et use de tous les moyens pour communiquer sa Foi est vue par bon nombre d'internautes comme une personne souffrant. LONGUE LONGUE quant à lui, à depuis son retour des USA a découvert le charme de facebook et des vidéos en live. Déclarant sans ambages son amour pour l'écrivaine de poigne Calixthe Beyala, il ne cesse depuis lors de multiplier les vidéos où il indexe d'autres artistes tels Jean Pierre Essome, Petit Pays. . Des vidéos qui ne semblent pas épouser le goût de ses fans et bien d'autres internautes. D'où le rapprochement entre sa santé mentale à celle de "la soucoupe volante" Clarice Wopso.

Très actifs sur les réseaux sociaux, les deux clament leur santé psychologique. Longue Longue réitère qu'il n'est pas fou. Wopso en ce qui la concerne, nous a répondu en ces termes :

"CLARISSE WOPSO ...DIAMANT DE DIEU ... NE SORS PAS AVEC LONGUE LONGUE ....JE LE CONSIDÈRE.... COMME UN GRAND FRÈRE ....JE NE LUI AI RIEN FAIT DE MAL .....JE NE SUIS PAS AU COURANT DU SABOTAGE ....JE NE PEUX JAMAIS T'INSULTER .....JE SUIS BÉNIE DE DIEU.....CELA FAIT 4 ANS QUE JE N'AI PAS VU LONGUE LONGUE DE MES PROPRES YEUX DIEU EST TÉMOIN .....ALORS PARDONNEZ MOI ....DE VOTRE SABOTAGE ....J'ARRIVE AVEC UN ALBUM MONDIALEMENT CONNU GRACE A DIEU.....JE N'AI PAS FAIT DE PUB ....CEUX QUI ONT LANCE LA RUMEUR QUE J'E TAIS FOLLE ...ONT SIMPLEMENT HONTE CAR DIEU .....VOUS MONTRE LA VÉRITÉ DANS VOS ESPRITS QUE JE VAIS TRÈS BIEN AMEN ...RENDEZ VOUS CE DÉCEMBRE POUR DANSER LA DANSE DE DIEU ....ET LA DANSE DE JÉSUS CHRIST DE NAZARETH ..LA DANSE DE LA SAINTE VIERGE MARIE DE DIEU ....MÈRE DE DIEU ...LA DANSE DE PAPA SAINT JOSEPH ...PERE DE DIEU .....AFFAIRE A SUIVRE ...AMEN"