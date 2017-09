Cameroun :: Politique : Dynamique citoyenne invite les jeunes à s’intéresser à toutes les élections pour changer la gouvernance :: CAMEROON Ce réseau de suivi indépendant des politiques et des stratégies de coopération de la Campagne mondiale « Tournons La Page », a à cet effet le 15 septembre, Journée internationale de la démocratie, lancé la Caravane de la démocratie. Tournée nationale qui prend fin le 15 octobre 2017. Il s’agit d’un ensemble de manifestations culturelles et politiques.

Pour Dynamique Citoyenne (DC), il n’est plus question pour les jeunes Camerounais, de continuer à se désintéresser à la politique, tout en désirant un changement du logiciel de gouvernance. C’est ainsi que vendredi dernier, au cours d’une conférence de presse, Jean-Marc Bikoko le point focal national de cette organisation de la société civile, a indiqué que « l’alternance démocratique passe par des élections libres et transparentes ».

Le leader d’opinion s’insurge contre cette idée malicieuse qui veut que « s’intéresser à la politique, ne sert à rien, le jeu étant fait, les résultats connus d’avance ». Théorie à laquelle ne croit pas Jean-Marc Bikoko qui est plutôt convaincu qu’un intérêt massif des jeunes pour la chose politique, notamment les différentes élections, pourrait bien permettre au Cameroun d’avoir une nouvelle gouvernance.

« Il y a pratiquement unanimité que le code électoral ne donne aucune garantie d’équité, encore moins Elections Cameroon ainsi que la direction des Elections au ministère de l’Administration territoriale », dixit le point focal national de DC. Et d’avertir : « Il y a péril en la demeure, il y a des signaux qui montrent que les

conservateurs veulent rester au pouvoir, tandis que les acteurs du changement veulent l’alternance ».

Seulement, Jean-Marc Bikoko attire l’attention sur le changement de système de gouvernance, et non des Hommes, pour que selon lui, personne ne pense qu’il suffit que Paul Biya quitte le pouvoir pour qu’il y ait changement de système politique. C’est ainsi que le 28 septembre prochain, Journée internationale d’accès à l’information, se tiendront à Yaoundé, des formations au vote et au contrôle citoyen des élections. Articulations qui aux dires de DC, organisme de la coalition Tournons La Page, seront ponctuées de débats et projections cinématographiques.

Et que prédire de la sortie prochaine de DC sur la crise anglophone ! Mais déjà, le Réseau a laissé échapper une indiscrétion en affirmant qu’ « il n’y a pas de problème anglophone tel que présenté. Le problème se trouve ailleurs ».