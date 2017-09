Cameroun: Can 2019,Complexe multisports de Japoma : Les travaux sont à un taux d’exécution de 20% :: CAMEROON C’est qui ressort de la visite du chantier effectuée ce mercredi 20 septembre 2017 par l’ambassadeur de Turquie au Cameroun.

L’entreprise turque yenigun en charge de la construction du complexe multisport de Japoma a reçu la visite ce mercredi 20 septembre d’un hôte de marque.

Son excellence Murat Ulku est venu se rendre personnellement compte de l’état d’avancement des travaux et dans le même élan réaffirmer l’engagement du gouvernement turque de se mettre aux cotés du Cameroun pour contribuer à la bonne tenue de la Can que le Cameroun abritera en 2019.

Apres avoir présenté le projet dans tous ces contours à leur hôte de marque, les dirigeants de l’entreprise yenigun par le biais du directeur du projet ont démontré a l’assistance constituée de quelques hommes de media et de la délégation de l’ambassadeur qu’ils sont dans les temps pour la livraison de cet édifice dans les délais prescrits. Il a tout de même tenu à rappeler que le’ ralentissement observé actuellement est du au fait que l’ensemble du matériel ou mieux sa grande majorité provient de la turquie. Dès l’arrivée de ce matériel, les travaux iront a une autre vitesse.

L’ambassadeur Murat Ulku qui est a sa deuxième visite sur ce site s’est dit plutôt satisfait de l’état d’avancement des travaux. Car il affirme que pour avoir personnellement suivi ce dossier le chemin n’a pas été facile, plusieurs difficultés d’ordres « bureaucratiques » ont longtemps freiné ce dossier de cet projet.

Mais conscient de l’importance que l’état du Cameroun accorde a ce projet et a l’organisation de la Can 2019, l’entreprise yenigun a affirmé devant monsieur l’ambassadeur qu’il n’ya pour elle aucun doute sur la capacité du Cameroun a organiser une compétition de l’envergure de la Can.

Avec des travaux dont l’état d’avancement est estimé à 20% au 20 septembre 2017, c’est sans crainte que le directeur du projet affirme que le stade ainsi que deux terrains d’entrainement seront prêt le 20 septembre 2018 soit dans un an jour pour jour.