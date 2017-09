CAMEROUN :: Un pasteur arrêté après la mort d’une fidèle :: CAMEROON Fontah H., la quarantaine, rattrapé par la police suite au décès d’une fidèle pour qui il avait prié.

Fagna H., 50 ans passés, est décédée dans la nuit de ce samedi 16 septembre à Douala, dans un hôpital de la place. Cette mère de famille, épouse d’un chef de bloc au quartier Song-Mahop (arrondissement de Douala III), y a été vraisemblablement conduite après dégradation visible de son état de santé, alors qu’elle « recevait » des prières de son pasteur Fontah H., de l’église « Salut pour toutes les nations », sise au lieu dit Elf Axe Lourd (Douala II). Une église « réveillée », selon toute apparence, que la dame fréquentait depuis quelque quatre années, en dépit de l’opposition de son mari.

Selon diverses informations obtenues par CT, Mme Fagna, vendeuse de kolas, souffrait d’hypertension et de diabète. Samedi, ne se sentant pas bien, elle va laisser son comptoir et, en compagnie d’amies (ou de sœurs en religion), se rendre au lieu de prière. Il est question, lors de la séance qui va suivre, que le pasteur la délivre des maux qui la rongent.

Qu’il prie pour qu’elle guérisse. On imagine aisément la force de ses imprécations, et la vigueur avec laquelle il « commande » aux maladies de « sortir »… A ce qu’il semble, il aspergera également la « brebis » d’un liquide, censément de l’eau bénite, mais dont la nature exacte – ou la composition – reste inconnue.

Mais cette séance de « délivrance» ne va pas soulager la dame, loin de là. Son état va empirer, et elle va avoir plus qu’un malaise. Elle est par la suite conduite dans une formation hospitalière de la place. Précisions : il y a eu des témoins dudit malaise : la séance de prières se déroulait au second jour d’une opération ayant pour thème :

« Sortez de cet esclavage ». Il était prévu, deux jours durant, « de grands moments de prière de guérison, de délivrance et de feu ». Le tout piloté par un « évangéliste», notre pasteur, hôte de l’événement, et un « prophète », orateur principal.

La famille va finir par retrouver Fagna H., mais trop tard. On ignore à ce stade à quel moment exactement la vendeuse de kolas a rendu l’âme. Le lendemain, dimanche 17 septembre, la police a appréhendé le pasteur, qui, aux dernières nouvelles, est détenu dans les locaux du commissariat du 8e arrondissement. La dépouille de feue Fagna a été déposée à la morgue de l’hôpital de Tergal .