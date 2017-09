Jessica Eya’ane « nous valorisons les produits locaux des artisans- fabricants Camerounais » :: CAMEROON Le portail camerounais pour la performance www.performance-cameroun.org parle d’elle ainsi que de ses réalisations. Elle a créé AVPL www.avplinfo.org (Association pour la valorisation des Produits locaux) qui a donné naissance à l’application Akoum. On parle d’elle dans Prola C www.as-prolac.org (Association pour la Promotion des Labels Camerounais), dans le Made In Cameroun !...

Pourriez-vous nous parler de vous ?

Professionnelle de la finance qui un jour s'est décidé à mener une initiative pour soutenir tout ce qui se fait localement parce qu’il en va de notre devenir économique.

C’est quoi AVPL ? Son histoire, sa finalité ?

AVPL comme son nom l’indique est l'Association pour la Valorisation des Produits Locaux. Nous existons légalement depuis Novembre 2016 et nous sommes une communauté au service du développement durable au travers de nos actions et de nos activités de valorisation des produits locaux, d'accompagnement des producteurs artisans fabricants locaux camerounais. Le sentiment qui nous anime est qu'enfin chaque camerounais de son lieu de résidence qu'importe dans le monde soit informé de la richesse et faire savoir de son pays et que nous l'incitons à se procurer un produit local du Cameroun pour sa consommation.

C’est à dire

Nous souhaitons rappeler que nous entendons par produit local, tout produit qu'importe son secteur d’activités que ce soit de la meublerie, des ustensiles de cuisine, de l'agroalimentaire. Alors ce produit doit être fait par des camerounais.

Concrètement

Nos activités s'articulent autour du recensement des produits locaux au contact des producteurs, artisans, fabricants locaux camerounais. Notamment nous faisons des descentes sur le terrain. Nous trouvons à leur côté une formule pour les aider à mieux conditionner leurs produits. Nous organisons des ateliers éducatifs s. A ce titre nous sommes en pleine organisation d'un talk pour le mois de Novembre sur le thème: Enjeux et Perspectives liés à la consommation locale.

On parle de l’application Akoum, « nom bizarre ». Je n’ai pas trouvé sa définition dans le dictionnaire !...

Hihihi . Parce qu’elle n'y est pas. Très loin d’être bizarre, Akoum vient de la langue Béti et signifie Richesse. Notre slogan se présente justement comme suit : Akoum, la richesse du Cameroun dans votre poche. Akoum est l’annuaire des produits locaux camerounais. Nous y referençons tout les produits locaux camerounais afin de faciliter l'achat à tout utilisateur de notre plateforme.

C’est une application pour rapprocher le client du producteur ?

Oui. Exactement. Rapprocher du plus près possible le client et consommateur du produit et l’inciter à émettre l'acte d’achat. Nous y retrouvons dans Akoum toutes les informations usuelles pour l'achat, le nom du produit, l'image du produit, le Prix, le producteur, le point de vente et nous géolocalisons le point de vente pour diriger nos utilisateurs. Nous avons également un service associé pour nous vous livrer le produit au besoin.

Merci de nous parler du concours auquel vous avez participé ?

Il s'agissait du POESAM session 2017 au niveau national. Une compétition d’initiatives porté par des camerounais et organisé par Orange Cameroun. Nous nous sommes vus décerner le Prix Spécial féminin pour le projet Akoum. Nous en avons été très honorés.