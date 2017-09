FRANCE :: Cavani-Neymar...Au-delà de la passion, ce que j'en pense... D'emblée, je dis qu'on achète pas un joueur à 220 millions d'euros pour qu'il vienne faire les guignols sur le terrain. Neymar doit être le patron de tous les coups de pieds arrêtés au PSG, quitte à lui comme Lionel Messi l'a fait au Barca avec lui et Suarez, d'organiser en patron la répartition, dans le feu de l'action et au feeling. Mais le problème est à un autre niveau. Le geste de Neymar de demander est un signe et ça peut vouloir dire deux choses:

1- Qu'il en a parlé au coach et il n'a pas voulu prendre ses responsabilités en interne et il a décidé d'exposer la question à la face du monde. La pression des médias ainsi lancée va obliger Unai à se prononcer et être plus clair sur cet aspect...

2- Qu'il en a parlé à Cavani loin des caméras et qu'il n'a pas voulu lui accorder ce privilège. En lui demandant de le laisser tirer devant les caméras, en même temps il testait son autorité en public,peut-être parce-que depuis son arrivée aussi, il n'a pas l'impression que Cavani a intégré qu'il n'était plus le Chef de classe.

Mais quelque soit l'hypothèse retenue, il y a une vérité qui elle n'échappe à personne. Le management approximatif de l'administration du club. À l'époque où il évoluait aux côtés de Zlatan, Cavani avait déjà montré une certaine gêne à accepter son autorité. Le départ de Zlatan lui a donné la couronne de Patron. Faire venir deux autre joueurs en attaque plus chers, plus médiatisés et dont le talent ne souffre de rien, signifiait une seule chose: VENDRE CAVANI...On peut évoquer le manque d'autorité de Unai Emery, mais à sa décharge, la saison a commencé sans Neymar et dont le transfert n'était pas évident.

Donner les clés à Cavani et les lui retirer sans diplomatie peut non seulement pourir le vestiaire, mais entamer son vestiaire. Une seule solution est possible...NEYMAR! NEYMAR ! NEYMAR ! Il est le plus fort, et c'est lui qui doit ménager les autres et les gérer. Parce-que c'est le plus fort qui met fin à la guerre.