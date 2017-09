Cameroun :: La copie d’une nouvelle équipe gouvernementale aurait été acheminée à la Crtv le 11 septembre 2017 avant d’être retirée avant le journal de 17 heure Info ou intox ? Depuis quelques jours, des sources indiquent que le lundi 11 septembre dernier, la copie d’une nouvelle équipe gouvernementale, aurait été envoyée à 15 heures à la Crtv, télévision et radio d’Etat du Cameroun, pour lecture. A en croire des indiscrétions glanées ça et là, la copie comportant la nouvelle équipe gouvernementale de Paul Biya, aurait alors été retirée avant le journal radiodiffusé de 17 heures, l’édition de journal où majoritairement, les Hommes de main du président de la République, sont révélés au grand public.

Les tenants de ce qui demeure tout de même difficile à créditer ou à réfuter, sont confortés par la délégation légère qui accompagne Paul Biya à la 72ème Assemblée générale des Nations unies à New-York. Tout compte fait, il s’observe depuis quelques mois, une sorte de suspicion et d’attente latente d’une nouvelle équipe gouvernementale. Bien d’analystes pensent qu’avec de multiples difficultés auxquelles fait face le Cameroun, il est impérieux pour le chef de l’Etat, de revoir l’appareil gouvernemental, en réduisant sa taille, et en y sortant des Hommes quasiment inutiles comme les Bello Bouba Maiigari , Madeleine Tchuinté, Zacharie Perevet et autres en « complément d’effectif ».

Les défis qui interpellent le Cameroun étant si exigeants qu’il n’est plus question de privilégier le clientélisme politique aux dépens de la compétence et de la vision. Crise anglophone, pléthore d’élections en 2018, insécurité au Septentrion et à l’Est, Can 2019, dégradation vertigineuse du niveau de vie de 90% des Camerounais. Vivement cette nouvelle équipe gouvernementale ! Une nécessité et non plus un luxe et une question d’esthétique.