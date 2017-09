   Cameroun :: Les 80 mille premiers ordinateurs promis par Paul Biya aux étudiants seront distribués dès novembre prochain :: CAMEROON

de 75 milliards FCFA contracté auprès d’Exim Bank of China pour un remboursement s’étalant sur 25 ans, profite encore entièrement à l’empire du Milieu, aux dépens des opérateurs locaux de consommables informatiques. Tout compte fait, a indiqué Jacques Fame Ndongo le Minesup, les étudiants concernés, devraient auparavant être passés par un système biométrique, afin que soit évitée une « distribution dolosive ».

En effet, le constructeur chinois qui procède par prototypage, avait alors débuté le travail moyennant les 30% des 75 milliards FCFA nécessaires à ce que les Rhétoriqueurs, démagogues, manipulateurs des consciences et propagandistes maladroits du régime de Yaoundé appellent sans coup férir, « don du chef de l’Etat ». En effet, comme le dit un proverbe Bantu sans doute ignoré des gouvernants camerounais, « Le vin ne retourne pas à la dame-jeanne », l’emprunt

Promis depuis plus d’un an aux étudiants camerounais, par le président de la République, le « don » de 500 mille ordinateurs portables, se dessine enfin. A en croire Jacques Fame Ndongo, les 80 mille premiers laptops seront distribués aux étudiants, dès novembre 2017. La déclaration du Minesup a été faite au sortir du Conseil de cabinet extraordinaire présidé ce mardi 19 septembre à Yaoundé par le Premier ministre.

Chers étudiants



Prenez les ordinateurs



Et rappelez-vous que vous rembourserez les 75 milliards de francs CFA empruntés pour vous les fournir.



Ces ordinateurs ne sont donc pas un don, mais désormais un dû.



Ces ordinateurs ne sont surtout pas un don de BIYA. Ils sont achetés avec votre argent, notre argent.



Prenez donc ces ordinateurs et votez pour le changement de régime en 2018.



Il nous faut un régime politique de 2ème génération dans notre pays.



60 ans de régime néo colon, ça suffit.

Vous devez donc prendre vos ordinateurs et voter pour le renouvellement complet de la classe politique camerounaise en 2018.