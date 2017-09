MEMORANDUM DU COLLECTIF DES LEADERS DE LA COMMUNAUTE MBORORO DU NDE A M. PAUL BIYA, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN :: CAMEROON Excellence, La communauté Mbororo toute entière du Ndé, représentée par le présent collectif, a l’honneur de vous faire part amèrement du fait révoltant que depuis l’arrivée du Procureur de la République de Bangangté, les Mbororos sont en proie à un harcèlement sans nom de la part de ce haut magistrat.

En effet, sans l’once de la moindre honte et de la dignité qui sied à son rang de 1er justicier de la république dans le département, M. le Procureur de la République de Bangangté s’est mis en croisade d’exiger de nous autres leaders de la communauté Mbororo une liste complète des nom(s) et numéro(s) de téléphone de chaque éleveur bovin du département, sans autre forme de procès. Nous ignorons les raisons profondes justifiant cette injonction mais elle lui suffit pour nous promettre la prison au cas où elle ne trouverait pas de suite favorable. Ainsi, les leaders de notre communauté sont-ils harcelés pour n’avoir donné aucune liste jusqu’à ce jour. En effet, nous sommes dubitatifs devant pareille demande émanant d’un procureur de la République. A quoi rime t-elle si elle n’est pas sous-tendue par une manœuvre d’extorsion de fonds, autrement dit une entreprise de corruption ?

Dans ce contexte, nous sommes d’ores et déjà inquiets sur le sort qui nous est réservé demain : les injustices flagrantes en justice contre nous et nos bœufs s’accentueront donc ; la cohabitation avec les autres communautés ethniques, qui était, dans l’ensemble, pacifique, vont alors se détériorer plus que jamais puisque nous ne bénéficierons plus, à priori, de la protection de la justice ; nos zones de pâturages de la région de Tchoudim-Matap seront toujours donc plus envahies par les riverains Bangangté, qui n’hésiteront pas, au vu de notre mise à l’index, à abattre massivement nos bêtes, n’épargnant parfois même pas des blessures nos enfants ou nos bergers.

Excellence,

Considérant que nos plaintes en en justice restent la plupart du temps vaines parce que nous sommes toujours traités en citoyens de seconde zone ;

Considérant que les autorités publiques continuent à faire preuve d’aveuglement et de surdité notoire face aux maux qui nous minent spécifiquement ;

Nous formulons ci-devant les justes exigences qui suivent :

1- Que la justice du Cameroun nous protège comme des camerounais a part entière ;

2- Que la propagation des propos xénophobes anti-MBororos, notamment par les agriculteurs, cesse et soit punie ;

3- Que nos zones de pâturage empiétées nous soient rétrocédées ;

4- Que cessent les incendies criminels de nos concessions par les xénophobes aux fins de nous pousser à partir ;

5- Que le Procureur de la République nous inculpe pour des délits de droits commis et pas parce que nous sommes Mbororos ;

6- Que le Procureur de la République de Bangangté cesse son harcèlement en notre direction pour quelque enveloppe que ce soit, même si la justice camerounaise en est malheureusement coutumière.

Excellence,

Connaissant parfaitement la grande sensibilité de votre cœur en pareilles circonstances, nous ne doutons pas un seul instant que vous saurez prendre les mesures qu’il faut pour abréger nos souffrances dans le Ndé, surtout quand elles émanent, comme exposé plus haut, d’un haut magistrat, et faire en sorte que notre communauté soit enfin une communauté parfaitement intégrée au sein des autres communautés du département.

Veuillez agréer Excellence l’expression de notre profond respect.

Signé :

1- AHLADJI MOUSSA BANGANGTE

2- IBRAHIM BANGANGTE

3- ARDO NJOYA BANGTANGTE

4- AHLADJI ARDO BANGAM-FOKAM ET CONSORT