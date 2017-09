   Belgique- Cameroun- Diaspora: Depuis Bruxelles, le Dr Moïse Essoh mobilise pour le forum de la diaspora camerounaise de Paris des 13, 14 et 15 octobre 2017 :: BELGIUM

Belgique- Cameroun- Diaspora: Depuis Bruxelles, le Dr Moïse Essoh mobilise pour le forum de la diaspora camerounaise de Paris des 13, 14 et 15 octobre 2017 :: B Les Camerounais de la diaspora se donnent rendez-vous à Paris les 13, 14 et 15 octobre 2017 pour analyser et faire des prospectives sur situation socio-politique du Cameroun.

Cette rencontre tant souhaitée au sein de la diaspora patriotique et combattante camerounaise a pour principal thème « Stratégies et organisation de la diaspora camerounaise pour une contribution durable au changement socio-politique au Cameroun».

Par ce forum, la diaspora camerounaise voudrait participer malgré son éloignement à la construction des fondements démocratiques solides pour son pays.

Sont invités à ce Forum, selon le Dr Moïse Essoh,du quatuor du comité d'organisation, tous les intellectuels, universitaires, étudiants, journalistes, représentants d’ONG, partis politiques, Camerounais et amis du Cameroun, etc sont conviés.

Sont également attendus, des représentants des partis politiques Camerounais et Africains, des représentants des organisations de la société civile, les organisations de la diaspora camerounaise et africaine, les hommes politiques, des cadres et des artistes de la diaspora camerounaise et africaine sont également attendus. Plus d'informations dans la vidéo ci-dessous