CONGO-BRAZZAVILLE: RSF et CPJ écrivent au président congolais pour demander la libération de Ghys Fortuné Bemba Reporters sans frontières et le Comité pour la protection des journalistes écrivent au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso pour demander la libération immédiate du journaliste et éditeur du journal Talassa, Ghys Fortuné Bemba. Ce dernier est emprisonné depuis plus de huit mois pour avoir donné la parole à un opposant au régime. A ce jour, aucune date n'a été fixée pour son procès.

Monsieur Denis Sassou Nguesso

Président de la République

Palais présidentiel

Brazzaville, Congo

Via

​email au porte-parole du gouvernement ​ ​ Thierry Moungalla

18 septembre 2017

Monsieur le Président,

Le Comité pour la protection des journalistes et Reporters sans frontières, deux organisations indépendantes de défense de la liberté de la presse, souhaitent vous exprimer leur profonde inquiétude concernant l’emprisonnement sans inculpation de Ghys Fortuné Bemba, l’éditeur du journal privé Talassa, depuis janvier dernier.

Les services de sécurité de la République du Congo ont arrêté M. Bemba à Brazzaville, le 11 janvier 2017. Selon une déclaration du procureur de la République, André Oko Ngakala, l’éditeur est accusé de “complicité d’atteinte à la sécurité de l’Etat”, en lien avec la publication d’une déclaration de l’ancien chef rebelle, Frédéric Bintsamou, également connu sous le nom de Pasteur Ntumi.

L’arrestation de Bemba a eu lieu à la suite à une descente des forces de sécurité congolaises dans les locaux de Talassa, le 9 janvier, afin, selon la presse, d’empêcher la publication du journal.

Selon une personne proche du dossier du journaliste, la demande de liberté conditionnelle en attendant le procès a été refusée et aucune date d’audience n’a été fixée. Lorsque le CPJ a contacté en juillet 2017 Séraphin Ondele, le directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur de la République du Congo, il a affirmé ne pas être au courant du cas de Monsieur Bemba.

Ce n’est pas la première fois que Monsieur Bemba et son journal sont visés par les autorités congolaises. Le journaliste a déjà été arrêté en 2015, en lien avec un article qui critiquait votre administration, et Talassa a été suspendu en 2007 et en 2013.

La détention de M. Bemba, qui dure depuis plus de huit mois, sans procès, est inhumaine et résonne comme une intimidation pour tous les médias du Congo, indiquant que le gouvernement ne respecte pas les droits fondamentaux des journalistes de récolter et de diffuser des informations, et qu’ils pourront eux aussi être emprisonnés.

Nous vous demandons instamment d’user de votre entregent pour assurer que Monsieur Ghys Fortuné Bemba soit immédiatement libéré et que toutes les enquêtes contre lui soient abandonnées. La liberté de la presse en République du Congo dépend d’un climat dans lequel les journalistes peuvent travailler sans peur des représailles, ce qui, à son tour, dépend de votre leadership.

Sincèrement,

Joel SimonDirecteur exécutifComité pour la protection des journalistes

Christophe Deloire

Secrétaire général

Reporters sans frontières

CC:

Arsène Niamba, Conseiller en communication du président

Thierry Moungalla, Ministre de la communication et des relations avec le parlement, porte parole du Gouvernement

Jean Claude Gakosso, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération

Aimé Emmanuel Yoka, Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des droits humains

Sètondji Adjovi, Groupe de travail sur la détention arbitraire: Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme

David Kaye, Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression

Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l'Union Africaine

Georges Nakseu, Directeur, Démocratie et Droits de l'Homme, Organisation Internationale de la Francophonie

Faith Pansy Tlakula, Rapporteur Spécial sur la Liberté d'Expression et l'Accès à l'Information de l'Union Africaine