Cameroun, Points prouvant l'illégitimité du régime actuel: L’autarcie :: CAMEROON Alors que mille raisons peuvent expliquer le sous-développement d’un peuple, trois d’entre ces raisons sont suffisantes pour comprendre la profondeur du sous-développement en question. Vous avez lu les deux premières raisons, le climat et les impérialismes. A présent, parlons de la troisième raison du sous-développement : l’autarcie.

Quand vous dites le mot mondialisation dans un cercle de personnes instruites, la première idée qui vient dans la tête des gens c’est les échanges commerciaux. Nul, sans distinction aucune, ne pense à d’autres échanges. Mais il y a d’autres aspects dans la mondialisation. Tout d’abord, la mondialisation est la facilitation à traverser les barrières frontalières des pays et territoires pour interagir avec des communautés internationales sans répressions. Permettez que je vous l’explique davantage.

Si un suédois veut venir ouvrir une usine de fil barbelé au Cameroun, tant que ce suédois-là est moralement stable et n’a aucun problème avec la justice de chez lui ou d’ailleurs, il est permis de venir faire ses affaires au Cameroun. Le Cameroun, s’il est ouvert au marché mondial, va lui assurer protection, équité, et soutien à la mesure du possible. Le suédois ne devrait subir aucune pression du Cameroun. Mais si après avoir prouvé qu’il remplit les critères nécessaires pour faire business au Cameroun le Cameroun ne le laisse pas s’épanouir dans la société peut-être à cause de sa nationalité, alors il peut dire qu’il subit des répressions au Cameroun.

La mondialisation atteint son idéal quand les personnes circulent et s’expriment librement dans le village planétaire (dans le monde) sans crainte de répressions. Cependant, il peut y avoir des restrictions selon les pays. Ces restrictions peuvent être d’ordre politique, économique, culturel, ou linguistique – sans prétendre d’être exhaustif. Par exemple, si vous êtes allemand et vous partez pour le Cameroun, vous devez vous attendre à des restrictions linguistiques. Au Cameroun, vous avez deux langues nationales, le français et l’anglais. Vous avez également des centaines de langues locales. Si vous, l’allemand, n’avez appris aucune de ces langues qui se parlent au Cameroun, vous subirez des restrictions ou des limitations au niveau du langage. Prenons un autre exemple.

Au Cameroun, vous devez obtenir l’autorisation de port d’arme pour balader votre pistolet avec vous, et pendant que nous y sommes, ce n’est pas courant de rencontrer des personnes qui portent des pistolets ou des armes à feu au Cameroun, même si ces pistolets sont sécurisés. Mais si vous partez des Etats-Unis où vous, en tant que civil, pouvez vous lever un beau matin et aller acheter un pistolet à la boutique et le porter sur vous sans autre forme de procédures, sachez que vous aurez des restrictions légales au Cameroun.

Au regard de ces deux exemples, nous pouvons arriver à la conclusion que la répression est mauvaise et contre les principes de la mondialisation, mais la restriction est contextuellement bonne et assure l’intégrité de la mondialisation. Pourquoi vous devez savoir ceci ? Vous devez savoir ceci pour comprendre que le Cameroun, comme nombreux d’autres pays en Afrique subsaharienne, a souscrit aux contre-principes de la mondialisation et donc contre le développement, ce qui est une forme d’autarcie.

Puisque c’est encore mentionné, c’est quoi l’autarcie en bref ? L’autarcie est l’isolement qu’un pays crée autour de lui-même en se coupant du reste du monde. C’est un isolement économique et un refus d’ouverture au marché mondial. Je vous ai dit que la mondialisation est basée sur les échanges. Les échanges commerciaux, scientifiques, et des capitaux apportent le développement dans un pays. Un pays qui se coupe du reste du monde ne peut se développer, surtout s’il est encore au bas de l’échelle du développement. Le Cameroun a créé l’autarcie et cela lui a valu le sous-développement dans lequel il gît jusqu’en ce jour.

L’autarcie à la camerounaise

Certains pays comme la Corée du Nord sont connus pour leurs égards peu orthodoxes envers la Communauté Internationale. Bien qu’il ait Pékin pour allié, le pouvoir de Pyongyang ne respecte pas les souhaits des Nations-Unies et des grandes puissances à la tête desquelles se trouve les Etats-Unis. Cette Communauté Internationale a déjà pris plusieurs résolutions contre le régime de Kim Jong Un qui ne semblent pas le dissuader. Voilà un exemple d’isolement qui porte plusieurs facettes (économique, politique, et sociale). Le Cameroun ne s’est certes pas isolé de la Communauté Internationale avec un programme nucléaire agressif. Mais il l’a fait tout de même à plus d’un titre.

* Isolement politique

L’état est le garant des principes et idéaux politiques d’une nation. L’état est géré par le gouvernement selon les différentes formes sous lesquelles la nation fonctionne. Au Cameroun, la politique du gouvernement reçoit les orientations du chef de l’état encore appelé président et ces orientations sont implémentées sur le terrain par le gouvernement qui est placé sous l’autorité du premier ministre à dessein appelé chef du gouvernement. La politique du président a donc isolé le Cameroun politiquement du reste du monde.

C’est vraiment un abus de langage de parler de politique étrangère. Pour représenter la politique étrangère, nous allons parler de diplomatie. Il est certain que le Cameroun est investi sur le plan diplomatique avec la Communauté Internationale sur la forme. Je parle de la forme parce qu’il ne suffit pas d’avoir des relations avec les autres pays et institutions internationales pour être intégré dans la communauté des nations. Néanmoins, présentons les faits qui se présentent à nous maintenant.

Les sources du Ministère des Relations Extérieures rapportent que le Cameroun a 46 représentations dans le monde et il y a 68 missions diplomatiques accréditées au Cameroun et le nombre d’organisations internationales au Cameroun est de 41. Les 46 représentations diplomatiques du Cameroun dans le monde sont subdivisées en six catégories dont les ambassades (26), les hauts commissariats (4), les consulats généraux (2), les consulats (3), les consulats honoraires (8), et les délégations du Cameroun (3). C’est une bonne représentation diplomatique pour un pays comme le Cameroun même si l’on peut faire mieux. Mais, alors que cette représentation fait bonne figure, les messages que ces représentations et le pouvoir central de Yaoundé dispersent dans le monde est un message de discrédit et laissez-moi les coudées franches pour vous le démontrer.

Le Cameroun a déjà figuré plusieurs fois au premier rang de la corruption à l’échelle mondiale. Cela envoie un message clair au monde que si vous voulez venir au Cameroun, abstenez-vous, à moins d’accepter de subir toutes les pressions possibles, car la corruption est un système d’oppression. Ceux des membres de la Communauté Internationale qui ne sont pas prêts à subir de telles pressions s’abstiennent de venir au Cameroun parce que ce qui est légitime au Cameroun est ce que le pouvoir camerounais trouve de juste, d’équitable et de raisonnable et cela, malheureusement, ne passe pas au tribunal du bon sens. Car, croyez-moi, si la corruption s’empare d’un pays, c’est parce que le gouvernement l’a initiée ou tout au moins la tolère. Si le gouvernement veut mettre un terme à un fléau moral, il va le faire. En somme, le Cameroun s’est isolé politiquement en promouvant des valeurs erronées, ce qui affecte gravement l’économie du pays.

Nous n’avons fini avec l’autarcie. Dans le prochain article, vous lirez la suite de cet article.