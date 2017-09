Cameroun, Malgré la concurrence… Regain de vitalité pour Express Union Mobile Money à Yaoundé :: CAMEROON Des regards sont braqués en direction de l’agence de régulation des télécommunications appelée par le Minpostel à prendre des dispositions pour amener les operateurs de téléphonie mobile à intégrer dans leur catalogue d’interconnexion, les offres d’accès aux codes Ussd utilisés par les entreprises à l’instar d’Express Union Mobile Money.

Ernest Oyono fait partie des camerounais qui ont maintenu leur confiance en faveur d’Express Union Sa. Ce lundi 18 septembre 2017, il fait partie de la dizaine des clients qui ont assiégé les guichets express union au niveau du lieu dit mobile Kondengui à Yaoundé. Servi en quelques minutes, il ne manque pas de noter une amélioration du service. Non loin de lui, un client engagé à effectuer un retrait dans son compte express union mobile money est également servi en moins de cinq minutes. Là, pas besoin de se compliquer la vie. Comment recevoir de l’argent au guichet ? Pour recevoir de l’argent, vous devez : Vous rendre dans l’agence EXPRESS UNION de votre choix ; Remplir le formulaire des opérations EU Mobile Money en cochant la case « décharge ». Vous préciserez en particulier les renseignements suivants sur le coupon : le montant de l’opération, le Code de l’opération formé de quatre caractères (lettres en majuscules ou en chiffres), et l’identifiant du bénéficiaire (téléphone ou nom).

Ces éléments sont contenus dans le SMS reçu de votre expéditeur. et présenter une pièce d’identité valide ; Vous pouvez dès lors être payé à la caisse après traitement de l’opération en machine. Car EU Mobile Money est un service offert par EXPRESS UNION, qui permet à un client titulaire d’un compte d’effectuer ses opérations financières à partir de son téléphone quel que soit l’opérateur de téléphonie mobile. EU Mobile Money offre les possibilités suivantes :Approvisionnement direct ou en déplacé (ceci peut aussi être effectué par une tierce personne) ;Retrait direct ou en déplacé de votre compte ;Transfert d’argent à une tierce personne (P to Cash) ;Transfert d’argent d’un compte vers un autre compte EU Mobile (P to P) ;Paiement de diverses factures (eneo, CDE, CAMTEL, CAMRAIL) ;Paiement des droits universitaires et divers frais de scolarité ;Consultation des frais d’une opération ;Consultation du solde en compte ;Consultation de mini relevés de compte. Les avantages du service EU Mobile Money sont nombreux : Service accessible quel que soit l’opérateur de téléphonie mobile de l’expéditeur ou du bénéficiaire (possibilité pour le bénéficiaire d’effectuer la décharge à n’importe quel guichet EXPRESS UNION de son choix) ; Transfert d’argent et paiement de factures peu importe l’endroit où l’on se trouve ; service simple, adapté, instantané et sécurisé ; Gain de temps. Comment s’abonner à EU Mobile Money ? L’on fait savoir que pour s’abonner à express union mobile money, il faut se présenter dans une agence EXPRESS UNION de votre choix muni des pièces qui permettent votre identification.

Pour faire des choses sérieuses…

Après avoir communiqué son numéro de téléphone à l’agent en poste, il suffit juste de quelques secondes de manipulation sur son clavier pour vérifier la consistance du compte et déclencher le paiement, après que vous l’ayez transmis le message généré par le serveur du service Express Union mobile money. Sur le registre des clients à servir ce matin se trouve une jeune lauréate au baccalauréat 2017. Engagée à s’inscrire dans une université d’Etat au Cameroun, elle a opté de régler ses frais de préinscription via express union. La sécurité des

guichets et la fiabilité des opérations ont milité pour son choix. « Quand on veut faire des choses sérieuses, il est prudent d’effectuer ses payements via express union », assure-t-elle. Comment payer les droits universitaires ?deux options s’offrent à vous :À partir de l’application EU Mobile Money téléchargée sur Google Play, remplissez les champs du menu correspondant.Via le sms : saisissez l’une des syntaxes suivantes, selon l’université : Université de Yaoundé 1 : PF (espace) 100001011 (espace) Matricule .(point) année .(point) Tranche (espace) MPINN.B. : « 0 » pour totalité ; « 1 » pour tranche 1 ; « 2 » pour tranche 2Ex. : PF 100001011 10P290.15.0 1234 – Université de Dschang : PF (espace) 100001012 (espace) NUMÉRO QUITUS (espace) MPINEx. : PF 100001012 51231 0000

Quelques solutions en attendant l’Art…

En attendant la suite des recours auprès des autorités compétentes et de l’affaire pendante devant les tribunaux, Express Union poursuit son offensive commerciale sur le terrain et invite son aimable clientèle à continuer à effectuer leurs opérations Express Union Mobile Money via les différents modes existants, notamment ses applications Android et ios téléchargeables respectivement sur Google Play et Apple Store, ainsi que le code USSD *050#, malgré toutes ces pratiques anticoncurrentielles des opérateurs de téléphonie mobile, Express Union survit et survivra. Faute de ne pas battre Express Union Mobile Money sur le terrain de la concurrence simple sur le marché, les multinationales utilisent les moyens peu orthodoxes pour éliminer la structure nationale qui modifie au jour le jour sa stratégie marketing, ses produits et services pour s’adapter au marché. Express Union ne demande pas de faveur, mais une concurrence saine qu’exigent aussi la justice et l’ART.

Comment faire un retrait de son compte EU Mobile Money ?

Deux possibilités vous sont offertes :

Retrait direct : Le retrait se fait dans l’agence de domiciliation du compte.

Retrait déplacé : Le retrait se fait dans une autre agence que celle de domiciliation du compte, et la syntaxe à utiliser est la suivante : RE (espace) Compte agent (espace) MONTANT (espace) MPIN, puis envoyez au 8081 ou au 8007.Exemple : RE 00001234 5000 1234.

Comment envoyer de l’argent via un compte EU Mobile Money ?

Quatre options vous permettent d’effectuer un envoi à partir de votre téléphone portable :Téléchargez l’application EU Mobile Money sur Google Play ;Via l’USSD : si vous avez souscrit un abonnement téléphonique, composez tout simplement le *050# et laissez-vous guider ;Via l’appel vocal/l’IVR : appelez le 8081 ou 8007 et laissez-vous guider par l’assistance vocale ;Via le sms : vous pouvez aussi rédiger les syntaxes suivantes :Pour un transfert P to Cash, envoyez au 8081 ou au 8007 le SMS suivant :EM (espace) Téléphone bénéficiaire (espace) Montant (espace) MPIN: EM 675291003 10000 1234. Pour un transfert P to P envoyez au 8081 ou au 8007 le SMS suivant : TR (espace) Téléphone bénéficiaire (espace) Montant (espace) MPINEXEMPLE/EXAMPLE : TR 675291003 10000 1234.