Ovamba vient au secours de la PME Camerounaise :: CAMEROON Au total, des millions investis, des centaines d’entreprises, des emplois directs et indirects.

Financer l’économie

Marvin Cole, Global CEO, Ovamba, « Il s’agit d’apporter un souffle nouveau par le financement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) afin de participer au processus de croissance » Ovamba a pour objectif essentiel de créer des technologies qui permettent aux PME Africaines d’entrer dans les finances. A l’instar des autres Pays Africains notamment l’Afrique de l’ouest, le Cameroun en Afrique centrale est le pole de départ de la plateforme Ovamba. Pour Cole, Américain né en Jamaïque, le but est de financer les économies et réinvestir les bénéfices pour permettre aux économies de décoller « Notre but n’est pas de faire des gros bénéfices, mais d’aider les économies avec notre know how à leur émergence »

Partenariat avec Crowdcredit.

Pour y parvenir, des partenariats sont sollicités. A l’instar de Crowdcredit dont la liaison avec Ovamba permettra aux investisseurs d’accéder au capital-crédit. Pour sungjae Kim Chief investment officer « Nous sommes en phase d’installation au Cameroun. En collaboration avec Ovamba, nous sommes entrain d’explorer les domaines porteurs de l’économie Camerounaise » Kim et Cole viennent de Bafoussam à la région de l’ouest ou il ont pris des contacts avec les operateurs de cacao et café, les produits issus des plantations. On envisage ici les possibilités de les transformer sur place pour minimiser les couts d’exploitation et maximiser la plus value issue de leur exploitation.

4 ans, des millions investis, plusieurs entreprises.

Ovamba n’est pas une banque, mais facilite l’éclosion de la PME « La PME Camerounaise représente près de 90% du tissus économique. Elle fait face à des difficultés en ce qui concerne l’accès au crédit rapide, fiable et abordable » Grace à l’évolution de la technologie, Ovamba s’est donné pour objectif d’aider les PME d’atteindre le crédit nécessaire pour leur croissance-développement. Pour y parvenir, l’entreprise souscrit directement en ligne en fournissant les informations sur leurs besoins. A son tour, Ovamba identifie les opportunités qui cadrent avec l’appétit des investisseurs pour le risque, la taille de l’investissement, l’industrie. Au total, après 4 ans d’existence au Cameroun, pres de 400 millions investis.