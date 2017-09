Allemagne- Cameroun- Diaspora: Joseph Ndogmo, premier maire noire dans le Land de la Bavière ? :: GERMANY D´origine camerounaise, Joseph Ndogmo (49 ans) est candidat aux élections municipales. C´est un ingénieur et universitaire dont les ambitions politiques ne sont pas à stopper. Très engagé et intégré dans la communauté de Erdweg/Welshofen qui compte 6000 habitants, le candidat à la mairie veut transcender les frontières en devenant non seulement le premier maire noir de la région mais celui qui ne sera pas issu du parti des conservateurs bavarois, la CSU, au prochain vote le 24 Septembre 2017.