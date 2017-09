   FRANCE- CAMEROUN-CINÉMA: UN POINT PRESSE A PARIS POUR PARLER DE LA TRIADE: FILM DE LA RÉALISATRICE ET COMÉDIENNE TAMAR TIENTCHEU QUI SORT EN AVANT PREMIÈRE CE SAMEDI 23 SEPTEMBRE A PARIS

FRANCE- CAMEROUN-CINÉMA: UN POINT PRESSE A PARIS POUR PARLER DE LA TRIADE: FILM DE LA RÉALISATRICE ET COMÉDIENNE TAMAR TIENTCHEU QUI SORT EN AVANT PREMIÈRE CE C'est au cours d'un point presse dans le 18ème arrondissement de Paris que l'on connaîtra un peu plus sur le film à fiction "LA TRIADE". Une bonne heure pour parler de la production, les difficultés rencontrées tout au long du tournage, et même de l'actrice, la comédienne et réalisatrice du film.

Un film qui relate l' histoire vécue par trois amies d'enfance, Mispa, Djake et Fangham. Une enfance joyeuse, teinté d'innocence, un mariage précoce, les affaires prometteuses pour les uns et une femmes torturée dans son ménage bref un réel mélange des genres qui plonge le téléspectateur dans un vécu réel de notre société d'aujourd'hui. Tourné entièrement au Cameroun; la post production réalisée en France. En attendant samedi pour sa sortie officielle, écoutons ici sa réalisatrice lors du point presse à Paris.