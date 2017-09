CAMEROUN :: Un agenda de choix pour Chantal Biya :: CAMEROON La première dame qui accompagne son illustre époux à New York, prendra part à différentes activités pendant son séjour.

La toute première sortie officielle qu’effectuera l’épouse du président de la République, Paul Biya, pendant ce séjour new yorkais, sera en compagnie de son illustre époux. Le couple présidentiel prendra effectivement part ce mardi 19 septembre, à 19 h heure locale, à la réception offerte par leurs homologues américains, Melania et Donald Trump, en l’honneur des chefs d’Etat et leurs conjoints.

C’est en marge des travaux de la 72e Assemblée générale des Nations unies. Une mise en bouche pour Mme Chantal Biya, qui terminera la semaine par un point d’orgue, aux côtés du président de la République lors de sa prise de parole au sein de l’auguste institution, vendredi 22 septembre prochain.

Entre-temps mercredi, 20 septembre, Mme Chantal Biya est invitée au déjeuner offert par Melania Trump, first lady américaine et le Fonds mondial de lutte contre le Sida. L’on peut aisément imaginer que la première dame camerounaise, dont l’engagement énergique dans la lutte contre le VIH/Sida est bien connu dans le monde au point de lui valoir de nombreuses reconnaissances, mettra à profit cette rencontre pour densifier son réseau de relations et partenaires dans cette bataille.

Ambassadrice spéciale de l’Onusida, présidente fondatrice de l’Ong panafricaine Synergies africaines contre le Sida et les souffrances qui regroupe les premières dames du continent ; initiatrice du Centre international de référence Chantal Biya pour la recherche sur la prévention et la prise en charge du VIH/Sida (Circb)… les œuvres de l’épouse du chef dans les domaines de la santé et du social, entre autres, ont largement dépassé les frontières du Cameroun.

Dans les conversations avec ses homologues, de nombreux autres sujets au centre des préoccupations de Mme Chantal Biya ne manqueront certainement pas d’intervenir. Désormais habituée de ces rencontres entre conjoints de chefs d’Etat, la première dame avait pris part l’année dernière à des travaux dédiés à l’éducation de la jeune fille dans le monde.

L’initiative « Let Girls Learn », (Laissons les filles apprendre), est destinée à aider les adolescentes du monde entier à s’instruire, grâce à un accès à une éducation de qualité leur permettant d’atteindre leur plein potentiel. Michelle Obama l’a lancée en mars 2015, suite au constat que 62 millions de filles n’ont et n’auront pas accès à la scolarité.

« Let Girls Learn » regroupe les programmes de plusieurs départements, agences et organismes gouvernementaux américains, notamment l’agence américaine pour le développement international (USAID) et le Corps de la paix (Peace Corps) afin de dépasser les obstacles entravant la scolarité des jeunes filles dans le monde. Un domaine dans lequel Chantal Biya joue sa partition depuis 1995 et dont les résultats sont visibles un peu partout au Cameroun .