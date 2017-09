Cameroun, Fournisseurs d’accès internet : Le cas Vodafone. :: CAMEROON Un imbroglio règne dans le secteur de fourniture internet. Vodafone paie les frais.Une suspension en plein décollage

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction intitulé « Vodafone Cameroon travaille à restaurer ses services » il est mentionné que vodafone Cameroon a arrêté ses services internet dans la nuit du 14 septembre 2017. Cela fait suite à la notification de l’Agence de Régulation des Télécommunications, suspendant les activités de Vodafone Cameroon exploitée par Afrimax dans le cadre d'un accord de marché partenaire avec le groupe Anglais Vodafone.

Lourd investissement

La conséquence d’une confusion vraie ou supposée qui regne dans l’octroi des licence d’exploitation d’internet au Cameroun. De fait, depuis 2011, en lieu et place des licences, l’ART a accordé des titres transitoires aux fournisseurs d’accès internet ( FAI ), invoquant un vide juridique qui l’empêche de transmettre les dossiers de demandes de licences au ministère. Dans cette optique et depuis le lancement de ses activités le 29 septembre 2016, Vodafone Cameroon a reversé 3 milliards de francs CFA à l’Etat du Cameroun dont 2 milliards aux titres de droits et taxes et 1 milliard de CFA au titre de frais de régulation. Une entrée qui a surpris l’autorité de tutelle « Madame le ministre des Postes et Télécommunications (MINPOSTEL) a particulièrement été surprise par l’arrivée de cette grosse firme britannique au Cameroun, alors qu’elle ne lui a délivré aucune autorisation »

Des emplois à préserver

En réalité, le lancement intervient à la suite d’un partenariat entre vodafone et la société camerounaise Northwave Sarl, détenue à 100% par le groupe Afrimax. Au ministère des postes on soutient que le ministre est seul à délivrer les licences d’exploitation internet. Par conséquence, l’autorisation d’exploitation internet vodafone est caduque ? A vodafone, on rassure les clients et les partenaires mettre tout en œuvre pour restaurer le service dans les meilleurs délais possible. Bien plus, sur le plan social Vodafone Cameroon emploie directement 116 personnes et a créé 1055 emplois indirects. Plus de la moitié des travailleurs est constituée de jeunes diplômés que la tolérance administrative doit préserver.