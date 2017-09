   Cameroun, L'axe Yaoundé- Douala toujours fermé à la circulation...: l'ouverture de la circulation pourrait se faire ce jour aux environs de 08h 30 :: CAMEROON

Cameroun, L'axe Yaoundé- Douala toujours fermé à la circulation...: l'ouverture de la circulation pourrait se faire ce jour aux environs de 08h 30 :: CA L’alerte est venue d’un citoyen qui a constaté depuis l’aurore hier matin un bruit peu ordinaire au passage des véhicules au lieu dit Ebombe à une vingtaine de kilomètres de la ville d’Edéa. Il s’agit précisément de l’affaissement d’une buse qui perturbe fortement la circulation sur cet axe. Faut-il craindre le pire ? La route sera-t-elle coupée en deux ? Le gouverneur de la région du littoral qui s’est rendu sur les lieux est plutôt rassurant « des mesures sont prise pour que la circulation ne soit pas interrompue » les passagers sont prier de descendre des gros porteurs pour permettre au bus de traverser à vide. Le ministre des travaux publics est d’ailleurs annoncé sur les lieux.

Ebombe, encore Ebombe, toujours Ebombe.

Il faut le noter pour se rappeler que la localité d’Ebombe passe pour être la plus meurtrière sur l’axe lourd Douala-Yaoundé. En 2003 par exemple près de 64 personnes y ont péris dans un accident de la circulation qui a fait de nombreux dégâts matériels. Depuis lors, on a noté plusieurs accidents dans la même localité avec des effets dévastateurs. Le plus récent a un bilan lourd. Nombre de personnes décédées : 32 dont 18 corps dûment identifiés. Nombre de personnes blessées soignées dans les hôpitaux: 44. Nombre de personnes traitées et reparties chez elles: 22. Dégâts matériels Deux bus complètement endommagés ainsi que deux véhicules légers.

Fin des travaux imminent ?

Selon la cellule de communication du ministère des travaux publics, les travaux de refection de cette partie de la route affaissée ont débuté ce matin. Toujours selon la même source, l'ouverture de la circulation qui pourrait se faire aux environs de 08h 30