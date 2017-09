Cameroun, Rdpc : le discours de Jean Nkuete qui fâche ! :: CAMEROON A la faveur du prétexte des cérémonies de remise des clés de la maison du parti Rdpc de Bafoussam, entièrement rénovée par Sylvestre Ngouchinghe (Congelcam), il en a profité pour régler ses comptes. Ce 15 septembre 2017, l’adresse du secrétaire général du Comité central du parti des flammes est passée comme un éclair, mais empreinte d’une vive polémique.

« Il a poussé le bouchon un peu trop loin », a remarqué un journaliste de la presse privée. Dans ses missions de premier mobilisateur des troupes au sein de sa formation politique, Jean Nkuete a publiquement affiché sa volonté de ne voir que le Rdpc exister au Cameroun. En illustrant avec le département de la Sanaga Maritime où le parti né à Bamenda en 1985, « règne en maitre incontesté ». Pour le Sg du Cc, la Mifi devrait retrouver « le chemin de la raison ». Il dit ne pas comprendre comment « des formations politiques qui ont du mal » à s’implanter dans leurs bases originelles, trouvent la Mifi comme un terrain essentiellement favorable.

L’allusion est ainsi faite au Sdf qui se cherche et ne se retrouve pas dans la Mezam, pourtant le Département d’origine de son président, Ni John Fru Ndi. En l’état actuel des choses, le Sdf se taille encore dans la Mifi, deux sièges au Parlement (A.N et Sénat), aussi, le Social Democratic Front contrôle l’ensemble du conseil municipal de la Commune d’arrondissement de Bafoussam 2e. Le parti vert-blanc entend reprendre les 2 autres mairies d’arrondissements qui ont longtemps été ses bastions. Toutes perspectives, teintées de provocations qui attisent la colère de l’élite de la Menoua. Le défi pour le natif de Ballessing étant de mettre en mal l’opposition jusqu’à son extinction définitive. Jean Nkuete l’a lui-même déclaré : « l’Ouest n’a connu que des malheurs avec l’opposition ».

Le caillou dans la chaussure

« La gifle qui provient de l’intérieur est toujours plus douloureuse que celle qui provient de l’extérieur », cet adage populaire d’Afrique cadre à merveille avec la situation politique dans la Mifi. Pour parvenir à repousser les velléités des partis politiques de l’opposition qui ont le vent

en poupe dans cette partie du territoire (Sdf, Mrc, Crac…), le Sg du Cc du Rdpc devra d’abord résoudre l’épineuse équation de guéguerre qui s’est cristallisée entre ses camarades, de surcroit des frères. C’est le cas de Pascal Nguihe Kante, secrétaire adjoint du Premier ministre et son frère Bamougoum, Ngouchinghe Sylvestre, Pdg de Congelcam. Tous présentés comme fils prodiges, mais loin d’être en odeur de sainteté. Le deuxième, le poissonnier, grâce à sa puissance financière, est secrétaire permanent du Rdpc dans la Mifi. Toute chose ayant déclenché l’onde de choc du premier qui pense que Jean Nkuete n’a pas fait le casting qu’il fallait. Lui étant membre du Gouvernement, donc jouit d’un pouvoir de signature administrative.

Des informations glanées à bonnes sources, Jean Nkuete cherche encore la solution miracle pour réconcilier les deux poids lourds. Dans son adresse, il a été également question d’attirer l’attention des autres fractions créées dans la même famille politique, qui leurs complique la tâche et donne de quoi espérer aux partis d’en face. En guise d’exemple, le délégué du Gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam et le maire de Bafoussam 1e se regardent en chien de faïence. Des cas de discorde étant légions. A bien voir, les lignes du Rdpc sont étirées, mieux, le parti de Paul Biya est au bord de l’implosion dans la Mifi.

La note

Pour des professionnels des médias, le Sdf en l’occurrence est un parti national, qui peut trouver sa base n’importe où sur le triangle national. « Les partisans du Rdpc ne sont pas plus camerounais que des autres. Le pays est plongé dans une crise de culture que de tels messages ne sont plus indiqués. L’intérêt supérieur du Rdpc ne devrait en aucun cas primer sur l’intérêt général, qui reste l’unité des camerounais à part entière et non entièrement à part », corrige un journaliste sous cape qui pense que « le message de Jean Nkuete peut être interprété de mille manières ». Et renchérit que l’interprétation qui passerait en premier serait le souhait de retour au parti unique. Une volonté égoïste qui mettrait la poudre au feu, dans un contexte où ce qui convient d’appeler « la crise anglophone » fait fureur et est loin d’être résolue. Le Sg du Cc est reconnu parfait orateur. Mais sur ce coup, le journaliste s’est amusé en lui donnant une mention médiocre. Reste qu’ « il faut placer les propos de l’ex ministre de l’agriculture dans le contexte uniquement du parti où il est cadre, donc loin d’un discours à connotation nationale », a conclut un autre confrère de la presse parlée.