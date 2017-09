Cameroun, Recrutement d’enseignants bilingues :plus de 8000 dossiers déjà réceptionnés :: CAMEROON Ce chiffre au recrutement d’enseignants bilingues pourrait connaître une augmentation, avec la date limite de dépôt des dossiers prorogée au 29 septembre 2017.

Les postulants au recrutement des 1000 jeunes diplômés bilingues dans la Fonction publique ont deux semaines supplémentaires pour déposer leur dossier. Les candidatures vont être réceptionnées jusqu’au 29 septembre 2017 et non plus ce jour comme annoncé. Ce nouveau délai a été rendu public le 13 septembre dernier, à l’occasion de la première réunion du Comité technique en charge dudit recrutement à Yaoundé. Ce même jour à Yaoundé, des candidats sont visibles au premier étage du bâtiment abritant les services du gouverneur, lieu de dépôt des dossiers pour la région du Centre. En cet après-midi, des jeunes s’affairent à compléter leur dossier.

A des moments, des regards sont jetés sur le mur où sont affichées en français et anglais, des indications, notamment pour le remplissage des formulaires : «Specimen of application form», peut-on y lire entre autres. «C’est ici qu’on dépose ?», demande une jeune fille, avant de traverser la porte qui indique «Salle de conférence». A l’intérieur, des candidats sont debout ou assis sur les douze chaises visiblement à eux dédiées. Ils attendent le mot «suivant», prononcé par les agents chargés de réceptionner les dossiers après avoir terminé avec un candidat. «Je vais maintenant prendre ceux qui sont assis », déclare à un moment, l’un de ces personnels. A la date du mardi 13 septembre, plus de 2000 dossiers ont été réceptionnés ici, selon l’un de ces agents. Les chiffres officiels portant sur l’étendue du territoire relèvent un total de plus de 8000 dossiers reçus, dont 5914 traités.

En rappel, ce recrutement d’enseignants bilingues a été lancé en vue d’apporter une réponse aux revendications des syndicats des enseignants anglophones. D’après l’avis de recrutement d’enseignants bilingues, «la sélection des candidats se fera sur étude de dossier au sein des instances prévues par l’arrêté fixant le cadre organique de l’opération de recrutement» de ces 1000 jeunes diplômés. Les filières techniques concernées sont notamment : électronique, installation sanitaire et maintenance des équipements médico-sanitaires. Les filières scientifiques intègrent entre autres chimie, physique et informatique. Sont concernés, les Camerounais des deux sexes, notamment âgés de 17 à 40 ans, et titulaires de diplômes ou titres dans ces filières.