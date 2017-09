La société camerounaise se cardiologie met la famille au cœur de la prévention des maladies cardiovasculaires :: CAMEROON Dans le cadre des manifestations marquant la journées mondiale du cœur, la société camerounaise de cardiologie (SCC) a annoncé aux hommes et femmes de medias présents au point de presse qu’elle a organisé le vendredi 15 septembre dans les locaux de la direction générale Eneo de Koumassi qu’elle organise du 25 septembre au 1er octobre 2017 ,les 5 è journées du cœur sous le thème « je protège mon cœur ,ma famille aussi »

L’objectif de cette édition est d’éveiller les consciences des familles afin d’inciter celles qui sont déjà sensibilisées sur les maladies cardiovasculaires à en parler à d’autres, principalement à leur entourage.

Selon, le professeur Kingue Samuel, le président de la SCC, « la famille est un espace de production de santé. La famille africaine est à large spectre (des amis aux cousins, en passant par les parents sur plusieurs générations et les enfants) le concept de solidarité soutient les interactions dans cette institution sociale de base. Au vu de tout cela, la famille peut valablement aider à inverser la tendance actuelle de la prévalence des facteurs de risques des maladies du cœur »

La situation des maladies cardiovasculaires et des facteurs de risque reste très préoccupante dans notre pays et dans le monde. Au Cameroun, environ 6% de la population est atteinte du diabète. Environ 30% (1 camerounais sur 3) de la population est hypertendue.

Le diabétique a 4 fois plus de risque de faire un accident vasculaire cérébral (AVC) que le non diabétique. De façon générale, 7 diabétiques sur 10 décèdent de maladies cardiovasculaires. L’hyper tension artérielle quant à elle multiplie par 10 le risque de survenue d’AVC. L’obésité elle se retrouve dans 23% des maladies des artères cardiaques (crises cardiaques). Dans le même temps, il est établi que 80% des crises cardiaque ou des AVC prématurés sont évitables ; d’où l’importance de la prévention.

Les membres de la SCC souhaitent que chacun de nous soit un acteur du changement de comportement dans sa famille en partageant les conseils que sont : adopter un mode de vie sain ; découvrir les ennemis du cœur, rencontrer régulièrement les médecins. C’est tout l’enjeu de ces journées du cœur 2017 ;

Au menu des activités qui vont marquer les cinquièmes journées du cœur, on peut noter des dépistages gratuits qui auront lieu le 29 septembre, journée mondiale du cœur et une marche dite « des 10 KM du cœur » qui aura lieu le 1er octobre dans les villes de douala, Yaoundé et Bamenda.

Cette orientation va en droite ligne avec le thème mondial de cette journée décidé par la fédération mondiale du cœur à savoir « partager l’énergie