CAMEROUN :: Bafoussam - Bamendjou : La route coupée :: CAMEROON Un glissement de terrain sur une dizaine de mètres a rendu impraticable la circulation sur ce tronçon depuis samedi matin.

Depuis samedi matin, l’axe Bafoussam-Bamendjou ne circule pas. Et pour cause, un glissement de terrain a coupé la route reliant les deux arrondissements sur une dizaine de mètres. Les usagers de cet axe routier de la départementale n°63 (qui va de Bafoussam, passe par Bameka, Bamendjou et croise la nationale n°5 au carrefour Batié) ont dû rebrousser chemin.

Le flanc de la colline est écroulé sur la route. De grosses canalisations endommagées laissent couler des jets d’eau. Les poteaux électriques restent suspendus et balancent sur les fils électriques. Au niveau de la rivière Djunang, la route est affaissée. Sur près de 100 mètres, on observe un bitume fissuré. La pente qui sépare le goudron du cours d’eau a subi un éboulement.

Selon des spécialistes, c’est un phénomène géologique, causé par la forte pluie qui a arrosé cette zone durant de longues heures de la journée et de la nuit du vendredi 15 au samedi 16 septembre 2017. Selon David Signe un riverain, « il y avait un fort torrent qui coulait en cascades, depuis le sommet de la montagne jusqu’à la rivière. L’effondrement s’est produit vers 3h du matin.»

Comme première incidence de cette situation, le coût du trajet Bafoussam-Bamendjou est passé de 1 000 F à 2 000 F. Sinon, il faut parcourir la vingtaine de kilomètres à pied. Les autorités, sous la conduite du préfet Chaibou de la Mifi, ont érigé un périmètre de sécurité, pendant que les autorités municipales aux côtés des sectorielles du ministère des Travaux publics dans la Mifi et les Hauts-plateaux indiquent les meilleures voies de contournement. Le gouverneur Augustine Awa Fonka était sur le site hier avec l’expertise régionale (Minee, Minhdu, Labogénie, Minepded, Mintp, etc.) .