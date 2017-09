Cameroun : 35 ans après, la maison du parti Rdpc de Bafoussam rénovée :: CAMEROON La bâtisse présente fière allure. Les cérémonies de remise des clés ont eu lieu ce 15 septembre 2017.

La présence de hautes personnalités du pays a témoigné du caractère important que revêtait un tel événement. Le président du sénat, représenté par son directeur du cabinet, le secrétaire général du comité central du Rdpc, le Gouverneur de la Région de l’Ouest, des chefs traditionnels ayant battu le rappel des troupes, des militants qui ont fait le plein d’œuf de l’enceinte, ont parfaitement illustré la grande mobilisation autour de la cérémonie.

De l’union des voix

Dr Jules Hilaire Focka Focka, président de la section Rdpc Mifi-centre, a trouvé des mots suffisamment encenseurs pour peindre le donateur et ses prouesses. Il l’a qualifié de « grand-homme d’une générosité légendaire, un grand-homme au grand-cœur. Le bulldozer, le rassembleur, l’enfant prodige, le déménageur », à propos de l’infrastructure, le président de section, par ailleurs maire de la commune d’arrondissement de Bafoussam 1e pense qu’elle renait de la plus belle des manières. « Nous rions, maintenant nous dansons. Nous promettons une razzia des voix lors des prochaines élections », a-t-il lancé.

Ngouchinghe Sylvestre a mis tout le monde aux ordres. Le Pdg de Congelcam réalise l’une de ses promesses. La maison du parti était dans un état de décrépitude avancé. Il lui a porté des habits neufs. Il dit ne pas s’arrêter en si bon chemin. Avant lui, le responsable du chantier a présenté l’ouvrage. Les carreaux en granite ont recouvert plus 3000 m2 de sol. L’électricité, les

sanitaires, le plafond, les bureaux, la peinture ont été entièrement refaits. Un centre multimédia est en gestation, il ne lui manque que l’équipement car les travaux sont terminés. La grande salle modulable d’une capacité de 2000 places affiche une beauté indescriptible. Plus question de louer des chaises pour des cérémonies, car 1500 chaises capitonnées ont été achetées et offert par le donateur.

Les grands cadres

Le Sultan Mbombo Njoya, roi des Bamouns, secrétaire permanent du Rdpc à l’Ouest a délivré un discours de resserrement les rangs du parti dans son territoire de commandement. Non sans remercier, encourager et inciter d’autres cadres du parti à en faire idem. Le monarque a surtout présenté un plaidoyer qui voudrait que le prochain congrès national du Rdpc se tienne à Bafoussam et dans cette salle.

Avant le tour du propriétaire à l’effet de visiter les principaux angles des travaux effectués, Jean Nkuete a fait un discours, dans lequel il n’a pas porté les gangs pour dire son mécontentement quant à la discorde qui a fait son nid au sein de la grande famille Rdpc dans la Mifi. Le Sg du Cc du Rdpc n’a pas manqué de saluer l’œuvre de « Congelcam », a été aussi porteur du message d’encouragement de Niat Njifenji Marcel, président du Sénat, a son sénateur suppléant.

Mbombo Njoya a remis à son tour, à Jean Nkuete, la clé symbolique de la maison du parti qui lui avait été remise par Ngouchinghe Sylvestre. C’était une sobre et belle cérémonie.