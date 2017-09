CAMEROUN :: Explosion de deux bombes artisanales à Bamenda :: CAMEROON La première bombe a explosé samedi dans un taxi qui se dirigeait vers le ''marché des vivres'' de Bamenda. La bombe fabriquée localement a été placée dans un haut-parleur. Elle n'a pas fait de victimes. Les propriétaires de l'objet qui a explosé avaient fui laissant le chauffeur du taxi seul.

La seconde bombe artisanale similaire à la première a explosé quelques minutes plus tard non loin de ''Hospital round about'', un endroit très fréquenté mais sans faire de victimes. La police arrivée sur le lieu a découvert un autre engin qui n'a pas explosé.

Il a été désamorcé par une équipe du BIR (Bataillon d'Intervention Rapide). Par ailleurs, deux autres bombes artisanales ont été découvertes et désamorcées, plus tard, au palais des congres de Bamenda ou une messe était prévue dimanche matin.

Cette partie anglophone du Cameroun est secouée depuis octobre 2016 par une crise sociale. Des mouvements nés de cette contestation revendiquent de plus en plus un État autonome.