BELGIQUE :: LA DANSE PATRIMONIALE BAFIA (CAMEROUN) : SYMBOLE D’UNE IDENTITE CULTURELLE REGIONALE ET D’UN LEGS INTERGENERATIONNEL :: BELGIUM A L’initiative de l’ASBL SOLIDARITE GRAND MBAM DE Belgique (SGMB), ce 07/10/2017, LA CULTURE MBAMOISE A L’HONNEUR

LE GRAND MBAM EN FÊTE A BRUXELLES !!!!!

AU MENU :

DES METS DU TERROIR ET DES BALLETS DE DANSE BAFIA, EMBLÈME DE LA RICHESSE CULTURELLE MBAMOISE ET CAMEROUNAISE.

LES METS DU TERROIR….

Un rendez-vous à ne pas manquer !!!!!! Le 7 octobre 2017, à la prestigieuse salle Elite, située à l’Avenue des croix de Guerre 1, 1120 Bruxelles…à partir de 19 heures. Une soirée d’appui aux activités de développement socio-économique de la région du Grand Mbam, et levier des échanges interculturels belgo-camerounais. L’initiative est de la jeune et dynamique ASBL Solidarité Grand Mbam de Belgique (SGMB).

A vos agendas, venez nombreux déguster et savourer les mets et spécialités du terroir et notamment :

- Le « Kepèn » accompagné de succulents légumes du terroir, le « Bitosso »

- Les beignets de maïs et de farine

- Les brochettes de viande aux trois poivrons

- Du poulet mariné aux épices du Cameroun

- Le jus naturel de gingembre, riche de toutes ses vertus.

LA DANSE BAFIA…

La diaspora mbamoise vous invite le 7 octobre 2017 à Bruxelles, à venir découvrir, apprécier et se régaler d’un spectacle de danse bafia unique en son genre …

L’EXPRESSION D’UN LEGS CULTUREL ET LA BEAUTE D’UN ART

Plus qu’une danse, c’est partager un savoir-faire culturel, c’est raconter une histoire, c’est perpétuer une mémoire. C’est aussi perpétuer la connaissance d’un art particulier, celui de la communication par la gestuelle. C’est aussi accepter d’apprendre et d’assurer le relais d’un legs culturel ; mais surtout, porter un flambeau et poser des jalons qui serviront à entretenir un joyau culturel au bénéfice des générations futures.

Ce flambeau sera porté ce 7 0CTOBRE 2017 à Bruxelles, par un groupe de danseurs professionnels de Paris comptant parmi eux des jeunes filles nées en Europe et ayant appris des aînés l’art de valser au diapason des tam-tams du Mbam. Ces tam-tams dictent la cadence de manière rythmée, et résonnent en concordance avec les sons particuliers des clochettes « mekeng » qui vibrent par séquences en communiant harmonieusement avec la souplesse des bustes et des pas habiles des danseurs.

« La danse traditionnelle de Bafia est l’une des danses les plus élégantes du Cameroun. Pour l’exécuter, il vous faut maîtriser votre corps, il faut le laisser parler, accepter d’être dirigé par lui et surtout, le mettre en mouvement au rythme de la musique. Vous devez avoir le sentiment de communier avec lui. Tout se passe au niveau des épaules et les articulations doivent bouger de manière très lente, en s’associant avec les pieds qui donnent le rythme. Lorsque vous regardez exécuter cette danse par des professionnels, vous êtes tout de suite ébloui par la flexibilité du corps et la souplesse des mouvements. Ce qui caractérise cette danse, c’est le charme, l’élégance, la posture et les expressions du visage des danseurs qui transmettent un sentiment de joie et de dynamisme. » C’est ce splendide spectacle qui vous sera livré ce 7 OCTOBTRE A LA SALLE ELITE DE BRUXELLES.

UN SAVOIR-FAIRE CULTUREL

Au-delà de la beauté et de la dextérité d’un art, il s’agit avant tout d’une communication codée par laquelle l’expression verbale et la gestuelle se combinent pour livrer un message. La chanson étant le prélude habituel de la danse bafia. Jadis, ce moyen d’expression par excellence de la séduction était décryptée par les initiés de l’art. « Lors des grandes cérémonies, quand un homme voulait séduire une femme, il se lançait dans une série de mouvements pleins de virilité et de souplesse pour lui faire comprendre qu’il est un homme fort, travailleur et attentionné. Et si la femme n’était pas indifférente à son charme, elle allait à son tour exécuter des mouvements d’une souplesse très romantique ceci pour faire comprendre qu’elle accepte ses avances. Par contre lorsque la danse opposait deux hommes, on était face à une séance d’intimidation. Chacun voulant montrer de quoi il était capable dans le but ultime de se faire respecter. Aujourd’hui, cette danse relève beaucoup plus du plaisir de la pratiquer qu’autre chose ».

Vaudrait mieux vivre le spectacle en live, assister à LA FÊTE MBAMOISE DE CE SAMEDI 7 OCTOBRE 2017, afin de profiter de ces instants particuliers, s’en émerveiller afin d’être le témoin actif d’un évènement inédit qui sera sans nul doute, au-delà de toute espérance…

Pour tout conclure, d’autres variétés de musiques et de danses mettront du feu à la scène, menées de main de maître par DJ GUIZO ET LA CHARISMATIQUE ARTISTE CAMEROUNAISE MANI BELLA, la « Pala Pala woman internationale ».

L’ARTISTE CAMEROUNAISE MANI BELLA……

Spécialement pour cette soirée MBAMOISE du 07 OCTOBRE à BRUXELLES, MANI BELLA qu’on ne présente plus promet une ambiance inégalable en nous emportant sans ambages dans des rythmes variés de Bikutsi et autres. Vous serez tenus en haleine jusqu’au matin…par des surprises qu’elle vous réserve.

Tout ce cocktail de divertissements et de découvertes des spécificités exotiques de l’art mbamois vous est offert par l’asbl SOLIDARITE GRAND MBAM de BELGIQUE pour une modique participation aux frais de 20 EUROS EN PREVENTE.

UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE À NE PAS RATER d’autant plus que le repas mbamois EST OFFERT GRATUITEMENT JUSQU’À 21HEURES, oui gratuitement !!!!! Alors venez nombreux dans la cité bruxelloise vous joindre à la communauté mbamoise et camerounaise afin de participer et profiter ensemble de cette liesse mbamoise qui restera sans doute gravée dans les mémoires.

UNE SOIREE CARITATIVE MULTICUTURELLE…

Enfin, il faut rappeler que « Le Grand Mbam en fête » devient un rendez-vous important, non seulement pour les mbamois de Belgique, mais également pour ceux des pays avoisinants : Luxembourg, France, Allemagne, Italie et d’ailleurs de passage à Bruxelles. Elle est ouverte comme par le passé, aux amis du Mbam, du Cameroun et de l’Afrique qui veulent contribuer à une œuvre caritative. C’est donc également l’occasion de découvrir le peuple le plus divers du Cameroun, « le Cameroun en miniature ».

Joséphine Marthe MOUKO A BISCENE EMAGNA

Vice-Présidente de l’ASB SOLIDARITE GRAND MBAM DE Belgique (SGMB)

Tout ce cocktail alimentaire, vestimentaire, musical, festif, culturel et multiculturel, pour collecter des fonds au profit des jeunes filles et jeunes garçons du Grand Mbam. En effet, l’INTEGRALITE des sommes collectées ira à l’approvisionnement des écoles rurales du Grand Mbam en bancs-scolaires et autres équipements utiles.