CAMEROUN :: MSF forme à la gestion des attentats :: CAMEROON Des personnels de santé outillés face à la multiplication des initiatives de Boko Haram.

Les attentats, attaques explosions d’engins improvisés n’ont cessé d’augmenter à une allure inquiétante ces derniers mois. Les départements du Mayo-Sava et du Logone et Chari sont particulièrement ciblés, faisant au moins 158 morts depuis Avril 2017, selon l’ONG Amnesty International. Les victimes n’ont de cesse d’affluer vers les formations sanitaires, à un rythme qui dépasse les capacités des formations sanitaires de la région. Mais surtout un personnel dépassé par ce rythme soutenu.

C’est dans ce contexte que Médecins Sans Frontières (MSF), ONG qui oeuvre dans l’Extrême-Nord depuis le début de la crise Boko Haram, a engagé une série de formations en faveur du personnel de santé impliqués dans la gestion de ces afflux de blessés. «Ces formations rentrent dans le cadre d’une série de capacitations entamées en janvier 2016. Les urgences de santé publiques sont réguliers dans cette région, et comme le personnel change du fait des mutations, je ne peux que saluer cette initiative de Médecins Sans Frontières», a indiqué le Dr Rebecca Djao, déléguée régionale de la Santé publique pour l’Extrême-Nord.

Elle qui, depuis le début de cette crise, a activement travaillé à conjuguer les efforts des acteurs nationaux et internationaux pour apporter une meilleure réponse, a profité de cette occasion pour annoncer son départ à la retraite. Cette série de formations organisées à Maroua et Mora, a réuni les acteurs médicaux qui font face régulièrement aux attentats. Fort d’une longue expérience d’intervention dans les zones de conflits, les urgentistes de Médecins Sans Frontières ont longuement échangé sur la façon dont on peut gérer un important nombre de blessés de guerres ou de victimes de catastrophes naturelles.

«C’est surtout une occasion d’échanger avec nos collègues, de la façon dont on peut organiser le tri de blessés et la priorité à accorder à certains blessés», indique Nouroudine Yakoub, chef du centre de santé de Bonderi. Ces ateliers qui ont été accompagnés par des exercices de simulations, ont permis de mettre en pratique des acquis qui feront des personnels de santé de Mémé, Kolofata, Ziguagué, Kerawa entre autres de sauver un maximum de vie.

Selon Dalil Mahamat Adji, coordinateur à Médecins Sans Frontières, «Notre politique consiste à accompagner et soutenir ces formations sanitaires. Nous ne venons pas en donneurs de leçons, mais en collègues du domaine de la santé, pour nous permettre d’agréger nos expériences, pour plus d’efficacité. MSF est actuellement à Mora et Maroua où nous travaillons avec le Minsante dans la gestion des afflux de blessés».

MSF est présente au Cameroun depuis 1984. Depuis février 2015, l’organisation médicale et humanitaire a déployé ses équipes d’urgence dans l’Extrême-Nord du pays, afin d’offrir des soins médicaux primaires et d’urgence aux réfugiés et personnes déplacées, en support au ministère camerounais de la Santé publique.